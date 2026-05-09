Deportivo Maipú reconoció el interés de Colón por Marcelo Eggel

El presidente de Deportivo Maipú Hernán Sperdutti reconoció un interés de Colón y de otro equipo de Primera División, pero negó que haya algo formal

La dirigencia de Colón junto con el director deportivo Diego Colotto ya trabajan pensando en el próximo mercado de pases y los puestos a reforzar.

Y una de las prioridades está en sumar un volante ofensivo, que pueda desempeñarse como enganche y el nombre apuntado es el de Marcelo Eggel, futbolista de Deportivo Maipú, quien en este campeonato anotó cuatro goles y dio dos asistencias.

Eggel está en el radar de Colón

Lo cierto es que también hay otros clubes interesados en Eggel. Se mencionaba que son dos de Primera División, como Central Córdoba y Estudiantes de Río Cuarto.

No obstante, en las últimas horas el que habló sobre este tema, fue el presidente de Deportivo Maipú Hernán Sperdutti, quien reconoció el interés de Colón.

"Además de Colón, hay un club de Primera División que está interesado en Marcelo (Eggel). Pero la verdad es que demasiado temprano para ver ese tema y la realidad es que no existe nada formal", comenzó diciendo.

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Para luego agregar: "Marce es de los tres o cuatro jugadores mas destacados de la categoría, está en un nivel bárbaro, pero el está tranquilo y nosotros también".

" De todos modos, si llega alguna oferta que no se pueda rechazar o que se acerque al valor de la cláusula de salida lo veremos en ese momento", dijo el presidente del equipo mendocino.

Para finalizar expresó: "Por el momento lo estamos disfrutando, es el capitán del club y siempre digo que por mí los chicos se queden toda la vida en el club. Pero si llega la posibilidad se va a analizar, porque nosotros necesitamos vender".