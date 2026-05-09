Uno Santa Fe | Colón | Colón

Deportivo Maipú reconoció el interés de Colón por Marcelo Eggel

El presidente de Deportivo Maipú Hernán Sperdutti reconoció un interés de Colón y de otro equipo de Primera División, pero negó que haya algo formal

Ovación

Por Ovación

9 de mayo 2026 · 11:25hs
El presidente de Deportivo Maipú admitió el interés de Colón por Marcelo Eggel.

El presidente de Deportivo Maipú admitió el interés de Colón por Marcelo Eggel.

La dirigencia de Colón junto con el director deportivo Diego Colotto ya trabajan pensando en el próximo mercado de pases y los puestos a reforzar.

Y una de las prioridades está en sumar un volante ofensivo, que pueda desempeñarse como enganche y el nombre apuntado es el de Marcelo Eggel, futbolista de Deportivo Maipú, quien en este campeonato anotó cuatro goles y dio dos asistencias.

Eggel está en el radar de Colón

Lo cierto es que también hay otros clubes interesados en Eggel. Se mencionaba que son dos de Primera División, como Central Córdoba y Estudiantes de Río Cuarto.

No obstante, en las últimas horas el que habló sobre este tema, fue el presidente de Deportivo Maipú Hernán Sperdutti, quien reconoció el interés de Colón.

"Además de Colón, hay un club de Primera División que está interesado en Marcelo (Eggel). Pero la verdad es que demasiado temprano para ver ese tema y la realidad es que no existe nada formal", comenzó diciendo.

LEER MÁS: El Colón "superofensivo" que prepara Medrán para recibir a All Boys

Para luego agregar: "Marce es de los tres o cuatro jugadores mas destacados de la categoría, está en un nivel bárbaro, pero el está tranquilo y nosotros también".

" De todos modos, si llega alguna oferta que no se pueda rechazar o que se acerque al valor de la cláusula de salida lo veremos en ese momento", dijo el presidente del equipo mendocino.

Para finalizar expresó: "Por el momento lo estamos disfrutando, es el capitán del club y siempre digo que por mí los chicos se queden toda la vida en el club. Pero si llega la posibilidad se va a analizar, porque nosotros necesitamos vender".

Colón Deportivo Maipú Marcelo Eggel
Noticias relacionadas
el colon superofensivo que prepara medran para recibir a all boys

El Colón "superofensivo" que prepara Medrán para recibir a All Boys

apertura a1: clasico y punta en soledad para el matador

Apertura A1: Clásico y punta en soledad para el Matador

Marcelo Eggel está en el radar de Colón, pero también de otros equipos que están en Primera División.

El enganche que busca Colón es también pretendido por equipos de Primera División

Ignacio Antonio habló sobre la responsabilidad que implica jugar con la camiseta de Colón.

Ignacio Antonio: "Todos los rivales contra Colón se juegan un poquito más"

Lo último

Deportivo Maipú reconoció el interés de Colón por Marcelo Eggel

Deportivo Maipú reconoció el interés de Colón por Marcelo Eggel

Ya se conoce el listado de artistas para las ceremonias inaugurales del Mundial 2026

Ya se conoce el listado de artistas para las ceremonias inaugurales del Mundial 2026

Ignacio Boero, presidente de Newells: El club está fundido y al borde de la quiebra

Ignacio Boero, presidente de Newell's: "El club está fundido y al borde de la quiebra"

Último Momento
Deportivo Maipú reconoció el interés de Colón por Marcelo Eggel

Deportivo Maipú reconoció el interés de Colón por Marcelo Eggel

Ya se conoce el listado de artistas para las ceremonias inaugurales del Mundial 2026

Ya se conoce el listado de artistas para las ceremonias inaugurales del Mundial 2026

Ignacio Boero, presidente de Newells: El club está fundido y al borde de la quiebra

Ignacio Boero, presidente de Newell's: "El club está fundido y al borde de la quiebra"

Las condiciones que puso Mourinho para volver al Real Madrid

Las condiciones que puso Mourinho para volver al Real Madrid

Colón mira de reojo: el líder Morón pone en juego la punta ante Los Andes

Colón mira de reojo: el líder Morón pone en juego la punta ante Los Andes

Ovación
Video: UNO Santa Fe, presente en la llegada del plantel de Unión a Mendoza

Video: UNO Santa Fe, presente en la llegada del plantel de Unión a Mendoza

Capibaras fue impiadoso y goleó a Yacaré en Santa Fe Rugby

Capibaras fue impiadoso y goleó a Yacaré en Santa Fe Rugby

Apertura A1: Clásico y punta en soledad para el Matador

Apertura A1: Clásico y punta en soledad para el Matador

Colón mira de reojo: el líder Morón pone en juego la punta ante Los Andes

Colón mira de reojo: el líder Morón pone en juego la punta ante Los Andes

Córdoba se detiene: Talleres y Belgrano juegan un clásico a todo o nada

Córdoba se detiene: Talleres y Belgrano juegan un clásico a todo o nada

Policiales
Alto Verde: ocho allanamientos simultáneos dejaron cuatro detenidos, entre ellos Hamburguesita

Alto Verde: ocho allanamientos simultáneos dejaron cuatro detenidos, entre ellos "Hamburguesita"

Detienen a siete menores en plena madrugada cuando cometían delitos en Freyre y Crespo y Urquiza y Crespo

Detienen a siete menores en plena madrugada cuando cometían delitos en Freyre y Crespo y Urquiza y Crespo

Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Escenario
Manu Martínez llega a la Estación Belgrano junto a Ciro y Los Persas

Manu Martínez llega a la Estación Belgrano junto a Ciro y Los Persas

El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

Julieta Laso, la joven cantora reconocida por su estilo salvaje y profundo, vuelve a Santa Fe

Julieta Laso, la joven cantora reconocida por su estilo salvaje y profundo, vuelve a Santa Fe

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe