Escala el conflicto por el Seom en Candioti Sur: impulsan un relevamiento del impacto económico y una nueva presentación ante Poletti

Tras reunir más de 200 firmas y realizar acciones de visibilización en el barrio, la Vecinal Candioti Sur definió nuevas medidas ante la falta de respuestas del Ejecutivo. El relevamiento comenzará la próxima semana y buscará determinar cuánto pagan los frentistas, cómo afecta el estacionamiento medido a la vida cotidiana y las características particulares de la zona.

Reclamo. Vecinos de Candioti Sur presentarán una nueva nota al intendente por el Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (Seom).

Reclamo. Vecinos de Candioti Sur presentarán una nueva nota al intendente por el Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (Seom).

Los vecinos de barrio Candioti Sur decidieron profundizar su reclamo contra el Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (Seom) y avanzar con nuevas acciones de protesta y reclamo ante la falta de una respuesta formal de la Municipalidad de Santa Fe.

La decisión fue tomada durante una reunión de vecinos encabezada por el presidente de la Vecinal Candioti Sur, Matías Galíndez , quien destacó el nivel de participación alcanzado y consideró que la organización resulta clave para sostener el planteo.

“Fue una reunión muy buena porque hubo una gran participación de vecinos, lo cual es muy importante para sostener el reclamo”, sostuvo Galíndez en diálogo con UNO Santa Fe.

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Según explicó, esta nueva instancia se origina precisamente en la ausencia de respuestas por parte del Ejecutivo municipal. “Esta reunión surge ante la falta de respuesta de la Municipalidad”, señaló.

La Vecinal definió así una tercera fase de acciones, luego de la presentación formal realizada en junio, la recolección de firmas y la colocación de carteles en distintos puntos del barrio.

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Volverán a presentar una nota al intendente

Una de las nuevas medidas será volver a presentar un pedido formal al intendente Juan Pablo Poletti. Galíndez explicó que la intención es retomar la vía institucional y dejar nuevamente asentado el reclamo en los registros municipales.

“Hemos quedado en dos acciones nuevas que vamos a seguir realizando. Una tiene que ver con una nota que vamos a nuevamente dirigir al intendente, para después de dos meses otra vez seguir la vía formal, para que quede un registro”, explicó.

La nueva presentación buscará insistir con el planteo de los vecinos y reclamar una respuesta oficial sobre la implementación del Seom en el barrio.

Harán un relevamiento propio sobre el impacto del SEOM

La segunda medida será la realización de una encuesta en todo Candioti Sur para medir con datos concretos cómo impacta el estacionamiento medido en los residentes.

Galíndez sostuvo que el objetivo es generar información que, a su criterio, debería haber sido relevada por la propia Municipalidad antes de implementar el sistema.

“En paralelo vamos a hacer un relevamiento en todo el barrio de las consecuencias del SEOM y de los efectos que tuvo en el barrio, y también analizar un poco las características del barrio, un estudio que tendría que haber hecho la Municipalidad previamente, antes de imponer este sistema”, afirmó.

El formulario comenzará a implementarse la próxima semana, con una organización por sectores para alcanzar a los distintos vecinos del barrio.

“Vamos a hacer un formulario que lo estamos ya generando entre todos los vecinos, que se va a realizar, yo creo que la semana que viene vamos a comenzar. Estamos ya organizándonos en los distintos sectores”, detalló.

Qué buscarán medir

El relevamiento tendrá como objetivo conocer con mayor precisión las características de la zona y, especialmente, el impacto económico y cotidiano que genera el SEOM.

Según explicó Galíndez, los vecinos analizarán la cantidad de vehículos que existen en el barrio, la situación habitacional de quienes viven allí y la disponibilidad de estacionamientos privados.

“En dicho formulario básicamente vamos a analizar un poco la plaza automovilística, y también si los vecinos son propietarios, son inquilinos, si tienen coche, qué cantidad de coches”, explicó.

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También relevarán la cantidad de cocheras y plazas privadas disponibles y las consecuencias económicas derivadas del sistema.

“Vamos a estudiar también las plazas privadas que hay en el barrio, y vamos a ver también las consecuencias o los efectos, qué costos le ha generado desde la aplicación del Seom y cómo ha afectado en su vida cotidiana”, agregó.

La intención es que los resultados permitan construir un diagnóstico propio y trasladarlo posteriormente a las autoridades municipales.

El costo para los frentistas, en el centro de la discusión

Uno de los principales argumentos de la Vecinal es que el Seom genera un costo que consideran excesivo para quienes viven en el área alcanzada.

Galíndez sostuvo anteriormente que algunos vecinos afrontan más de $250.000 mensuales únicamente por estacionar frente a sus viviendas, sin contabilizar multas.

El nuevo relevamiento buscará precisamente comprobar esos montos caso por caso y establecer qué impacto tienen según la cantidad de vehículos y las características de cada hogar.

Para la Vecinal, disponer de esa información permitirá superar una discusión basada únicamente en opiniones y demostrar con datos concretos cómo funciona el sistema dentro de un barrio predominantemente residencial. “La idea es tener datos para demostrarle al intendente que no es una zona para que los frentistas tengan que asumir ese costo del Seom”, sostuvo.

Un reclamo que busca no perder fuerza

La organización vecinal también apunta a sostener la visibilidad del conflicto y evitar que el paso del tiempo desgaste el reclamo.

Galíndez definió esta nueva etapa como una continuidad de las acciones iniciadas antes de junio y remarcó que los vecinos pretenden mantenerse activos pese a la falta de respuestas.

“Estas son las medidas que hoy vamos a seguir realizando. Es una tercera fase de acciones que venimos ya generando desde el 20 de junio, previo al 20 de junio”, señaló.

Según explicó, la intención es evitar que la protesta pierda fuerza mientras esperan una respuesta del Ejecutivo.

La nueva encuesta será, en ese sentido, una herramienta para darle sustento al planteo y mantener el reclamo instalado en la agenda pública.

Del reclamo a la evidencia

La Vecinal Candioti Sur ya había presentado una nota formal acompañada por más de 200 firmas para pedir que se contemplaran las características del barrio en la aplicación del Seom.

A esa presentación le siguió una campaña de cartelería en distintos sectores para visibilizar el rechazo de los residentes.

Ahora, el objetivo es sumar una herramienta diferente: un relevamiento propio que mida el impacto del sistema en cada hogar. La estrategia busca aportar información sobre cantidad de vehículos, cocheras disponibles, situación de propietarios e inquilinos y, especialmente, los costos que asumieron los vecinos desde la implementación del estacionamiento medido.

El resultado será presentado posteriormente al Municipio como respaldo del reclamo. Mientras tanto, la Vecinal prepara una nueva nota dirigida al intendente y organiza el inicio del relevamiento para la próxima semana.