Uno Santa Fe | Ovación | Simeone

Simeone confirmó la convocatoria de Julián Álvarez para el partido con Athletic de Bilbao

El Cholo afirmó que la Araña estará convocado para el duelo ante Athletic Bilbao, este sábado como visitante e hizo un fuerte reflexión sobre su caso: "Hay que juzgar menos y aprender"

4 de septiembre 2026 · 10:05hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Simeone confirmó la presencia de Julián Álvarez.

Simeone confirmó la presencia de Julián Álvarez.

Julián Álvarez volverá a estar convocado en Atlético de Madrid. Diego Simeone afirmó que cuenta con él para el duelo con Athletic Bilbao, este sábado como visitante por La Liga, y también hizo fuertes reflexiones sobre su caso tras el gran conflicto del último mercado de pases.

El consejo del Cholo Simeone a Julián Álvarez

"Está entrenando muy bien, mañana va a venir convocado, va a ser parte del grupo que viaje a Bilbao y esperando lo mejor de él y de todos sus compañeros", fue lo primero que contestó el Cholo cuando le preguntaron por la Araña, quien no estuvo en el último encuentro frente a Sevilla.

El delantero de la Selección Argentina fue protagonista de una tensa novela en el último mercado de pases: manifestó su deseo de marcharse al Barcelona y los dirgentes del Atlético de Madrid se mostraron inflexibles para negociar. En el medio, los hinchas le dieron la espalda. Silbaron al cordobés en el duelo ante Villarreal y expresaron su bronca en diferentes oportunidades.

Julián finalmente se quedó en el Colchonero, a pesar de que deseaba emigrar y ya sabe que será resistido por el público. En este contexto, el Cholo afirmó que "la vida está llena de oportunidades" y "esta es una oportunidad que se le presenta a Julián para ajustar situaciones en su vida".

"Nos pasamos todo el tiempo aprendiendo y mucho tiempo juzgando. Todos juzgamos, hay que juzgar menos y centrarnos más en aprender", expresó el técnico del Atlético de Madrid en conferencia de prensa.

"Este paso le dará aprendizaje puro y tiene la oportunidad de resolver situaciones internamente para que le hagan mejor a él y que nosotros le veamos feliz, que es lo que queremos, que esté contento y que nos haga goles como Futre nos transmitió ayer porque es un mensaje lindo", sentenció.

Simeone Julián Álvarez Atlético de Madrid
Noticias relacionadas
Con el partido entre Estudiantes de Río Cuarto y Sarmiento, se abre la octava fecha del Torneo Clausura.

Se pone en marcha la octava fecha del Torneo Clausura: el cronograma y horarios de los partidos

La delantera Zoe Díaz, la mejor jugadora joven del Mundial estará con la selección en Santa Fe.

Argentina tiene plantel confirmado para los Juegos Suramericanos

Franco Colapinto finalizó 9° en la primera práctica libre.

Colapinto terminó 9° en la práctica libre 1 del Gran Premio de Italia

La Vizcachera consiguió golear a Cosmos en otro adelanto de la tercera fecha del Clausura liguista.

Avanza la disputa la 3° fecha del Clausura Lautaro Fagioli

Lo último

Cómo fue el operativo de traslado de 380 presos de comisarías a la nueva cárcel de Recreo, a menos de 24 horas de su inauguración

Cómo fue el operativo de traslado de 380 presos de comisarías a la nueva cárcel de Recreo, a menos de 24 horas de su inauguración

Venado Tuerto recibe este fin de semana el Campeonato Nacional U18

Venado Tuerto recibe este fin de semana el Campeonato Nacional U18

Simeone confirmó la convocatoria de Julián Álvarez para el partido con Athletic de Bilbao

Simeone confirmó la convocatoria de Julián Álvarez para el partido con Athletic de Bilbao

Último Momento
Cómo fue el operativo de traslado de 380 presos de comisarías a la nueva cárcel de Recreo, a menos de 24 horas de su inauguración

Cómo fue el operativo de traslado de 380 presos de comisarías a la nueva cárcel de Recreo, a menos de 24 horas de su inauguración

Venado Tuerto recibe este fin de semana el Campeonato Nacional U18

Venado Tuerto recibe este fin de semana el Campeonato Nacional U18

Simeone confirmó la convocatoria de Julián Álvarez para el partido con Athletic de Bilbao

Simeone confirmó la convocatoria de Julián Álvarez para el partido con Athletic de Bilbao

Escala el conflicto por el Seom en Candioti Sur: impulsan un relevamiento del impacto económico y una nueva presentación ante Poletti

Escala el conflicto por el Seom en Candioti Sur: impulsan un relevamiento del impacto económico y una nueva presentación ante Poletti

Malvinas: qué es el yacimiento petrolero Sea Lion que nombró Milei y por qué es motivo de conflicto

Malvinas: qué es el yacimiento petrolero Sea Lion que nombró Milei y por qué es motivo de conflicto

Ovación
Colapinto terminó 9° en la práctica libre 1 del Gran Premio de Italia

Colapinto terminó 9° en la práctica libre 1 del Gran Premio de Italia

Avanza la disputa la 3° fecha del Clausura Lautaro Fagioli

Avanza la disputa la 3° fecha del Clausura Lautaro Fagioli

Venado Tuerto recibe este fin de semana el Campeonato Nacional U18

Venado Tuerto recibe este fin de semana el Campeonato Nacional U18

Argentina tiene plantel confirmado para los Juegos Suramericanos

Argentina tiene plantel confirmado para los Juegos Suramericanos

Simeone confirmó la convocatoria de Julián Álvarez para el partido con Athletic de Bilbao

Simeone confirmó la convocatoria de Julián Álvarez para el partido con Athletic de Bilbao

Policiales
Robo, persecución y choque de patrulleros en Santa Fe: dos detenidos y cuatro policías heridos

Robo, persecución y choque de patrulleros en Santa Fe: dos detenidos y cuatro policías heridos

Una disputa entre puesteros de frutillas terminó a balazos con tres heridos en la Ruta Nacional 168

Una disputa entre puesteros de frutillas terminó a balazos con tres heridos en la Ruta Nacional 168

Madrugada de fuego en Santa Fe: bomberos sofocaron un incendio que destruyó cuatro casas en un pasillo de Bº Nueva Pompeya.

Madrugada de fuego en Santa Fe: bomberos sofocaron un incendio que destruyó cuatro casas en un pasillo de Bº Nueva Pompeya.

Escenario
Conociendo Rusia presenta Mateo en HUB, un show íntimo y ambicioso

Conociendo Rusia presenta "Mateo" en HUB, un show íntimo y ambicioso

Agenda Santa Fe: recitales, humor y propuestas culturales para disfrutar el fin de semana

Agenda Santa Fe: recitales, humor y propuestas culturales para disfrutar el fin de semana

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Midachi regresa para una despedida histórica

Midachi regresa para una despedida histórica

DM Experience regresa a Santa Fe presentando su show The Universe of Depeche Mode

DM Experience regresa a Santa Fe presentando su show "The Universe of Depeche Mode"