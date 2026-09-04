Julián Álvarez volverá a estar convocado en Atlético de Madrid. Diego Simeone afirmó que cuenta con él para el duelo con Athletic Bilbao, este sábado como visitante por La Liga, y también hizo fuertes reflexiones sobre su caso tras el gran conflicto del último mercado de pases.
Simeone confirmó la convocatoria de Julián Álvarez para el partido con Athletic de Bilbao
El Cholo afirmó que la Araña estará convocado para el duelo ante Athletic Bilbao, este sábado como visitante e hizo un fuerte reflexión sobre su caso: "Hay que juzgar menos y aprender"
El consejo del Cholo Simeone a Julián Álvarez
"Está entrenando muy bien, mañana va a venir convocado, va a ser parte del grupo que viaje a Bilbao y esperando lo mejor de él y de todos sus compañeros", fue lo primero que contestó el Cholo cuando le preguntaron por la Araña, quien no estuvo en el último encuentro frente a Sevilla.
El delantero de la Selección Argentina fue protagonista de una tensa novela en el último mercado de pases: manifestó su deseo de marcharse al Barcelona y los dirgentes del Atlético de Madrid se mostraron inflexibles para negociar. En el medio, los hinchas le dieron la espalda. Silbaron al cordobés en el duelo ante Villarreal y expresaron su bronca en diferentes oportunidades.
Julián finalmente se quedó en el Colchonero, a pesar de que deseaba emigrar y ya sabe que será resistido por el público. En este contexto, el Cholo afirmó que "la vida está llena de oportunidades" y "esta es una oportunidad que se le presenta a Julián para ajustar situaciones en su vida".
"Nos pasamos todo el tiempo aprendiendo y mucho tiempo juzgando. Todos juzgamos, hay que juzgar menos y centrarnos más en aprender", expresó el técnico del Atlético de Madrid en conferencia de prensa.
"Este paso le dará aprendizaje puro y tiene la oportunidad de resolver situaciones internamente para que le hagan mejor a él y que nosotros le veamos feliz, que es lo que queremos, que esté contento y que nos haga goles como Futre nos transmitió ayer porque es un mensaje lindo", sentenció.