Venado Tuerto recibe este fin de semana el Campeonato Nacional U18

Con una delegación de más de 40 atletas la Federación Santafesina competirá en el Nacional U18 que se concretará en la pista Yolanda Cantoni de la ciudad de Venado Tuerto

Venado Tuerto será sede este fin de semana del Campeonato Nacional de Atletismo U18 2026 , una de las principales competencias del calendario de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) para las categorías formativas. La actividad se desarrollará sábado y domingo, de 9 a 17, con representantes de prácticamente todo el país.

Las competencias tendrán como escenario la pista de Atletismo profesora Yolanda Cantoni, ubicada en el Parque Municipal General Belgrano, y el Campo Danilo Wehrli. La organización está a cargo de la Federación Santafesina de Atletismo (FSA) y la Asociación Atlética Sur Santafesino (AASS), por delegación de la CADA, con el acompañamiento del Gobierno de Venado Tuerto.

La convocatoria tendrá una amplia representación federal, con más de 400 atletas inscriptos provenientes de 23 provincias. A lo largo de las dos jornadas se contabilizarán más de 650 participaciones en las diferentes pruebas, ya que cada deportista puede intervenir en más de una disciplina.

El campeonato está destinado a atletas nacidos en 2009, 2010 y 2011. Cada federación provincial puede presentar hasta cuatro competidores por prueba individual que hayan alcanzado las marcas mínimas establecidas por la CADA y, además, dispone de un cupo de diez varones y diez mujeres sin marca mínima para completar su representación.

En las pruebas de relevos se permitirá un equipo por provincia. Una vez concluida cada disciplina se realizará la premiación correspondiente, con medallas para quienes ocupen los tres primeros lugares.

Santa Fe se hará presente en Venado Tuerto

La Federación Santafesina de Atletismo estará representada por una delegación de 49 personas, de las cuales 42 son atletas y 7 entrenadores. En varones son 13 deportistas, y 29 mujeres. Por la Asociación Santafesina habrá ocho atletas, de los cuales dos son caballeros, y seis son mujeres.

La delegación de la FSA tendrá como jefe de equipo al profesor Maximiliano Troncoso; y los entrenadores son Diego Gioda de Rosario, Andrés Martina de San Guillermo, Ariel Volpato de Santa Fe, Leandro Bonamino de Rafaela, Milagros Lamagni y Leila Garetto de Santa Fe.

Justina Sanz entrenada por Nicolás Camargo hará la prueba de salto en alto en el Nacional U18.

En representación de la Asociación Santafesina de Atletismo fueron convocados Thiago Gabutti, de 18 años, quien hace 100 y 200 metros llanos, es entrenado por Ariel Volpati y es de barrio Guadalupe Oeste. El otro atleta de nuestra capital es Pedro Colombrara en lanzamiento de bala y de disco. En la rama femenina fueron citadas Jazmin Bock en 100 y 200 metros llanos, Paula Escudero en 400 con vallas, Julia Bayo salto en alto y garrocha, Catalina Montaño en lanzamiento de bala y disco, Justina Sanz salto en alto, y Luciana Ferreyra en 400 con vallas.

El resto de los caballeros convocados son Julián Calvimonte de Rafaela en 100 y 200 metros, Gerónimo Muzzulini de Rosario en 100 y 200, Cristefer Alexander Doro de San Guillermo en 110 y 400 con vallas, Valentino Molina de Rosario en 1500 y 3000 metros, Juan Gómez de Reconquista en salto en largo, Thiago Molinato de San Guillermo en garrocha, Ailton Leiva de San Guillermo en bala, Esteban Salvadori de Venado Tuerto en disco, Gael Voisard de San Guillermo en combinadas, y Francisco Fregona de Rafaela en 5.000 metros.

En mujeres también competirán Josefina Gutiérrez de Rafaela en 100 metros, Fátima Grieco de Rosario en 200, Camila Villanova de Suardi en 100, 200 y 400 metros; Eliza Muñoz de San Guillermo en 200 y 400; Cristina Villarreal de Rosario en 1500 y 3000 metros, Delfina Suárez de Rosario en 400 con vallas, Malena Coronel de San Guillermo en combinadas, Franchesca Caligaris de Rosario en 2000 con obstáculos, Delfina Cordero Bett de Rafaela en salto en alto, y Antonella Veliz de San Guillermo en salto en largo.

Además componen la delegación Charo Medina en salto en largo, Pía Ileana Cáceres de Suardi en salto con garrocha, Federica González de Rosario en salto con garrocha, Abigail Bulacio de San Guillermo en bala, Isabela Grosso de Rafaela en lanzamiento de disco, Delfina Guzmán de Rosario en lanzamiento de disco y martillo, Mariana Nobile de Rosario en jabalina, Lucía Zeballos de Rosario en martillo, Bianca Gutiérrez y Delfina Durán de Reconquista en largo, Pamela Coronel de San Guillermo en 5000 y 2000 con obstáculos, y Milagros Kuriger de Rafaela en 5.000 y Juana Meyer de Rafaela en martillo.