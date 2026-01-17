Uno Santa Fe | Marcelo Moretti

Marcelo Moretti, redes y un mito eterno: el triangular 2008 vuelve a sacudir a San Lorenzo

Un cruce virtual entre ex dirigentes reavivó la polémica por el Torneo Apertura 2008. Marcelo Moretti apeló a un viejo mito que aún incomoda al mundo azulgrana.

17 de enero 2026 · 17:19hs
Marcelo Moretti, redes y un mito eterno: el triangular 2008 vuelve a sacudir a San Lorenzo

A casi dos décadas de aquel desenlace, una frase volvió a abrir una herida que nunca terminó de cerrar en Boedo. Marcelo Moretti, ex presidente de San Lorenzo, reapareció públicamente tras dejar el cargo y quedó otra vez en el centro de la escena por un cruce en redes sociales que rescató una de las historias más sensibles de la memoria azulgrana.

La secuencia se inició en la red social X, cuando Héctor Viesca, ex intendente del club durante la gestión de Rafael Savino, ironizó sobre una imagen de Moretti sosteniendo una caja de pizza. El comentario, cargado de tono sarcástico, apuntó a la exposición pública del ex mandatario y funcionó como detonante de una respuesta con alto voltaje simbólico.

El mensaje que encendió la polémica

“No es una pizza Héctor. Esa te la mandaron a comprar a vos y a Savino en el triangular 2008”, escribió Moretti, aludiendo a un relato que nunca fue confirmado oficialmente, pero que se instaló con fuerza en el imaginario colectivo de San Lorenzo. La frase alcanzó para que el pasado volviera a escena con crudeza.

La referencia apunta directamente a la definición del Torneo Apertura 2008, cuando San Lorenzo, Boca y Tigre igualaron en la cima con 39 puntos y debieron disputar un triangular. En la previa, los dirigentes de los clubes involucrados se reunieron en la AFA para definir el formato del desempate, una instancia que aún genera sospechas y versiones cruzadas.

El mito que persiste en Boedo

Según esa versión, Savino habría sido apartado momentáneamente de la discusión bajo el pretexto de ir a comprar comida, lo que permitió que se resolviera el sistema de definición sin una participación activa de San Lorenzo. Boca habría logrado imponer un esquema que, con el correr de los partidos, terminaría favoreciéndolo. En lo estrictamente deportivo, el Ciclón venció 2-1 a Tigre el 17 de diciembre, cayó 3-1 ante Boca el día 20 y el título se definió el 23 entre el Xeneize y el Matador, con consagración del equipo de la Ribera en Avellaneda.

El regreso de Moretti al debate público, sumado al cruce con ex dirigentes, volvió a poner bajo la lupa episodios que siguen generando incomodidad y debate en el mundo azulgrana. A casi veinte años, el triangular 2008 continúa siendo algo más que un recuerdo: es una herida latente que reaparece cada vez que la historia toca fibras sensibles en San Lorenzo.

