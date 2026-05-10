Tarragona: "Unión hizo un partido muy inteligente"

Cristian Tarragona tuvo una noche especial en la victoria de Unión: gol, clasificación y una fuerte respuesta al público de Independiente Rivadavia.

Cristian Tarragona vivió un partido aparte en Mendoza. El delantero de Unión no solo fue una de las grandes figuras en la victoria por 2-1 ante Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Apertura, sino que además tuvo que convivir con un clima hostil desde las tribunas, producto de su pasado en el club mendocino.

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El atacante rojiblanco convirtió el segundo tanto del equipo de Leonardo Madelón y terminó siendo determinante para asegurar la clasificación a los cuartos de final, donde ahora el Tatengue enfrentará a Belgrano en Córdoba.

Un esfuerzo para llegar a ser titular en Unión

Tarragona reveló que tanto él como Marcelo Estigarribia atravesaron una semana complicada desde lo físico, aunque dejaron todo para poder estar presentes en un partido decisivo.

“Con el Chelo tuvimos una semana media complicada, llegamos tocados, pero estos son los partidos que todos quieren jugar”, explicó.

Y agregó: “Gracias a Dios pudimos estar y ayudar al equipo. Ahora hay que disfrutar porque hicimos un gran partido”.

“Fuimos justos ganadores”

El delantero también analizó el desarrollo del encuentro y valoró el golpe dado ante el mejor equipo de la fase regular.

“Sabíamos que iba a ser muy difícil porque ellos fueron el mejor equipo del campeonato, pero los partidos hay que jugarlos”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó: “Creo que hoy fuimos mejores y justos ganadores. Unión hizo un partido muy inteligente”.

El cruce con los hinchas mendocinos

Uno de los focos de la noche estuvo puesto en la reacción del público local hacia Tarragona. Cada intervención del delantero fue acompañada por silbidos e insultos, y tras el gol el clima se volvió todavía más caliente.

Lejos de evitar el tema, el atacante respondió con firmeza aunque sin perder la calma. “Me tocó pasar por acá en un momento difícil, peleamos el descenso y nos salvamos. Por ahí la gente no se acuerda de eso”, expresó.

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Luego completó: “Cada uno es libre de pensar lo que quiera, pero yo me quedo tranquilo porque siempre dejé todo por este club”.

El saludo para el pueblo tatengue

Ya con la clasificación consumada y más relajado, Tarragona aprovechó para dedicarle el triunfo a los hinchas rojiblancos y a su entorno más cercano.

“Le mando un saludo a toda la gente de Unión que estuvo haciendo fuerza desde Santa Fe y a mi familia, que siempre está acompañando”, cerró el delantero, una de las piezas clave en el gran golpe tatengue en Mendoza.