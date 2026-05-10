Uno Santa Fe | Unión | Unión

Tarragona: "Unión hizo un partido muy inteligente"

Cristian Tarragona tuvo una noche especial en la victoria de Unión: gol, clasificación y una fuerte respuesta al público de Independiente Rivadavia.

Ovación

Por Ovación

10 de mayo 2026 · 00:29hs
Tarragona: Unión hizo un partido muy inteligente

Prensa Unión

Cristian Tarragona vivió un partido aparte en Mendoza. El delantero de Unión no solo fue una de las grandes figuras en la victoria por 2-1 ante Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Apertura, sino que además tuvo que convivir con un clima hostil desde las tribunas, producto de su pasado en el club mendocino.

LEER MÁS: Unión consiguió un triunfo épico para meterse en cuartos de final

El atacante rojiblanco convirtió el segundo tanto del equipo de Leonardo Madelón y terminó siendo determinante para asegurar la clasificación a los cuartos de final, donde ahora el Tatengue enfrentará a Belgrano en Córdoba.

Un esfuerzo para llegar a ser titular en Unión

Tarragona reveló que tanto él como Marcelo Estigarribia atravesaron una semana complicada desde lo físico, aunque dejaron todo para poder estar presentes en un partido decisivo.

“Con el Chelo tuvimos una semana media complicada, llegamos tocados, pero estos son los partidos que todos quieren jugar”, explicó.

Y agregó: “Gracias a Dios pudimos estar y ayudar al equipo. Ahora hay que disfrutar porque hicimos un gran partido”.

“Fuimos justos ganadores”

El delantero también analizó el desarrollo del encuentro y valoró el golpe dado ante el mejor equipo de la fase regular.

“Sabíamos que iba a ser muy difícil porque ellos fueron el mejor equipo del campeonato, pero los partidos hay que jugarlos”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó: “Creo que hoy fuimos mejores y justos ganadores. Unión hizo un partido muy inteligente”.

El cruce con los hinchas mendocinos

Uno de los focos de la noche estuvo puesto en la reacción del público local hacia Tarragona. Cada intervención del delantero fue acompañada por silbidos e insultos, y tras el gol el clima se volvió todavía más caliente.

Lejos de evitar el tema, el atacante respondió con firmeza aunque sin perder la calma. “Me tocó pasar por acá en un momento difícil, peleamos el descenso y nos salvamos. Por ahí la gente no se acuerda de eso”, expresó.

LEER MÁS: Unión dejó escapar dos veces la victoria ante Independiente en La Tatenguita

Luego completó: “Cada uno es libre de pensar lo que quiera, pero yo me quedo tranquilo porque siempre dejé todo por este club”.

El saludo para el pueblo tatengue

Ya con la clasificación consumada y más relajado, Tarragona aprovechó para dedicarle el triunfo a los hinchas rojiblancos y a su entorno más cercano.

“Le mando un saludo a toda la gente de Unión que estuvo haciendo fuerza desde Santa Fe y a mi familia, que siempre está acompañando”, cerró el delantero, una de las piezas clave en el gran golpe tatengue en Mendoza.

Unión Tarragona Independiente Rivadavia
Noticias relacionadas
rafael profini: union impuso su juego y salio a jugar de igual a igual

Rafael Profini: "Unión impuso su juego y salió a jugar de igual a igual"

corvalan volvio a jugar en union y dejo un mensaje de lider: aca nadie esta por encima del club

Corvalán volvió a jugar en Unión y dejó un mensaje de líder: "Acá nadie está por encima del club"

El uno por uno de Unión en la victoria ante Independiente Rivadavia.

El uno por uno de Unión en la heroica victoria ante Independiente Rivadavia

madelon: el equipo puso el corazon, el modo union esta bien

Madelón: "El equipo puso el corazón, el modo Unión está bien"

Lo último

El vestuario de Unión explotó en Mendoza: cantos, euforia y desahogo tras el batacazo

El vestuario de Unión explotó en Mendoza: cantos, euforia y desahogo tras el batacazo

Del Blanco, figura y símbolo de Unión en Mendoza: Fuimos muy superiores

Del Blanco, figura y símbolo de Unión en Mendoza: "Fuimos muy superiores"

Argentinos venció a Lanús y será rival de Huracán en cuartos de final

Argentinos venció a Lanús y será rival de Huracán en cuartos de final

Último Momento
El vestuario de Unión explotó en Mendoza: cantos, euforia y desahogo tras el batacazo

El vestuario de Unión explotó en Mendoza: cantos, euforia y desahogo tras el batacazo

Del Blanco, figura y símbolo de Unión en Mendoza: Fuimos muy superiores

Del Blanco, figura y símbolo de Unión en Mendoza: "Fuimos muy superiores"

Argentinos venció a Lanús y será rival de Huracán en cuartos de final

Argentinos venció a Lanús y será rival de Huracán en cuartos de final

Rafael Profini: Unión impuso su juego y salió a jugar de igual a igual

Rafael Profini: "Unión impuso su juego y salió a jugar de igual a igual"

Corvalán volvió a jugar en Unión y dejó un mensaje de líder: Acá nadie está por encima del club

Corvalán volvió a jugar en Unión y dejó un mensaje de líder: "Acá nadie está por encima del club"

Ovación
El vestuario de Unión explotó en Mendoza: cantos, euforia y desahogo tras el batacazo

El vestuario de Unión explotó en Mendoza: cantos, euforia y desahogo tras el batacazo

Tarragona: Unión hizo un partido muy inteligente

Tarragona: "Unión hizo un partido muy inteligente"

Rafael Profini: Unión impuso su juego y salió a jugar de igual a igual

Rafael Profini: "Unión impuso su juego y salió a jugar de igual a igual"

Corvalán volvió a jugar en Unión y dejó un mensaje de líder: Acá nadie está por encima del club

Corvalán volvió a jugar en Unión y dejó un mensaje de líder: "Acá nadie está por encima del club"

Del Blanco, figura y símbolo de Unión en Mendoza: Fuimos muy superiores

Del Blanco, figura y símbolo de Unión en Mendoza: "Fuimos muy superiores"

Policiales
Alto Verde: ocho allanamientos simultáneos dejaron cuatro detenidos, entre ellos Hamburguesita

Alto Verde: ocho allanamientos simultáneos dejaron cuatro detenidos, entre ellos "Hamburguesita"

Detienen a siete menores en plena madrugada cuando cometían delitos en Freyre y Crespo y Urquiza y Crespo

Detienen a siete menores en plena madrugada cuando cometían delitos en Freyre y Crespo y Urquiza y Crespo

Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Escenario
Manu Martínez llega a la Estación Belgrano junto a Ciro y Los Persas

Manu Martínez llega a la Estación Belgrano junto a Ciro y Los Persas

El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

Julieta Laso, la joven cantora reconocida por su estilo salvaje y profundo, vuelve a Santa Fe

Julieta Laso, la joven cantora reconocida por su estilo salvaje y profundo, vuelve a Santa Fe

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe