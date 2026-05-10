Del Blanco, figura y símbolo de Unión en Mendoza: "Fuimos muy superiores"

El lateral rojiblanco volvió a destacarse en el triunfo ante Independiente Rivadavia y valoró la actuación colectiva del Tatengue para avanzar a los cuartos de final del Torneo Apertura.

Mateo Del Blanco volvió a mostrar personalidad en una noche grande de Unión . El lateral izquierdo fue una de las piezas más firmes del equipo de Leonardo Madelón en la victoria 2-1 ante Independiente Rivadavia, en Mendoza, resultado que le permitió al Tatengue eliminar al mejor equipo de la fase regular y meterse entre los ocho mejores del Torneo Apertura.

Tras el partido, Del Blanco destacó el valor de la clasificación y remarcó que Unión hizo méritos suficientes para quedarse con el triunfo en el Bautista Gargantini. “Estamos muy felices por la victoria. Sabíamos que enfrentábamos al mejor equipo del campeonato, pero creo que después de los primeros 15 minutos fuimos superiores durante gran parte del partido”, analizó.

Unión controló a las figuras de Independiente Rivadavia

El defensor rojiblanco tuvo una tarea complicada por su sector, donde debió lidiar con futbolistas desequilibrantes como Sebastián Villa y Fernández. Sin embargo, resaltó el trabajo colectivo del equipo para neutralizar las principales armas ofensivas de la Lepra mendocina.

“Era un rival muy difícil, sobre todo por los extremos que tienen. Villa y Fernández son jugadores desequilibrantes, pero por suerte nos pudimos manejar bien con Lautaro y con toda la defensa. Fuimos pacientes y controlamos bastante bien esas situaciones”, explicó.

Del Blanco también hizo referencia al crecimiento futbolístico de Unión en este tramo decisivo del campeonato. “Entramos a los playoffs sufriendo, pero hoy demostramos carácter y personalidad. Igual sabemos que todavía no logramos nada importante. Esto fue un paso más y hay que seguir trabajando con humildad”, sostuvo.

La polémica del gol anulado y el apoyo familiar

Sobre el final del encuentro, el lateral protagonizó una acción polémica en la jugada del gol anulado a Unión, que podría haber significado el tercero para el conjunto santafesino. Consultado por la mano sancionada por el árbitro, fue sincero.

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“La verdad es que no la pude ver todavía. Personalmente siento que no la toco y, si llega a pegarme, creo que tenía el brazo pegado al cuerpo. Pero ya está, ahora la voy a mirar tranquilo”, comentó.

Finalmente, Del Blanco dejó una frase que reflejó el clima emocional del plantel tras la clasificación. “Ahora toca llamar a la familia porque hasta el miércoles no los veo. Estamos muy felices y queremos seguir por este camino”, cerró.