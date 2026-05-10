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Argentinos venció a Lanús y será rival de Huracán en cuartos de final

Ganó 2 a 0 en La Paternal con goles de Francisco Álvarez y Alan Lescano.

10 de mayo 2026 · 00:59hs
Argentinos venció a Lanús y será rival de Huracán en cuartos de final

Argentinos Juniors derrotó 2 a 0 a Lanús en el estadio Diego Armando Maradona y se clasificó a los cuartos de final del Torneo Apertura, donde enfrentará a Huracán, que viene de eliminar a Boca en la Bombonera.

El primer gol del partido llegó a los 27 minutos del primer tiempo, cuando Francisco Álvarez apareció libre en el área y conectó de cabeza un centro de Nicolás Oroz para vencer a Nahuel Losada y marcar el 1 a 0 para el equipo de La Paternal.

En el final, Alan Lescano aprovechó una gran salida de Román Riquelme y definió con clase para sentenciar el partido a los 50 del complemento.

Con la ventaja, el conjunto dirigido por Nicolás Diez administró el desarrollo del encuentro y resistió los intentos de Lanús, que buscó el empate con cambios ofensivos pero no logró quebrar la defensa local ni superar a Brayan Cortés.

El contrapunto entre Argentinos y Lanús

El “Bicho”, que había terminado tercero en la Zona B con 29 puntos, hizo pesar la localía y confirmó su buen andar en el certamen, más allá de haber llegado a estos playoffs con el objetivo principal p uesto en el campeonato local.

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Lanús, por su parte, cerró una semana negativa: venía de caer 4 a 0 ante Always Ready por la Copa Libertadores y ahora quedó eliminado del Apertura, por lo que deberá reacomodarse rápido en el plano internacional.

Con esta victoria, Argentinos cortó la racha de triunfos visitantes que venía marcando el inicio de los octavos de final y se metió entre los ocho mejores del campeonato.

En la próxima instancia, el equipo de La Paternal enfrentará a Huracán, que dio el golpe ante Boca, en una llave que se jugará el martes 12 de mayo, con sede y horario a confirmar.

argentinos Lanús Apertura
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