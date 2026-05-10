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Rafael Profini: "Unión impuso su juego y salió a jugar de igual a igual"

El volante central rojiblanco fue una de las grandes figuras en Mendoza y valoró la recuperación futbolística del equipo en el triunfo 2-1 ante Independiente Rivadavia.

Ovación

Por Ovación

10 de mayo 2026 · 00:49hs
Rafael Profini: Unión impuso su juego y salió a jugar de igual a igual

Prensa Unión

Unión dio el gran golpe de los octavos de final al eliminar en Mendoza a Independiente Rivadavia, el mejor equipo de la fase regular, y uno de los puntos más altos del equipo de Leonardo Madelón fue Rafael Profini. El volante central sostuvo el equilibrio en la mitad de la cancha, recuperó, distribuyó y fue clave para que el Tatengue pudiera acomodarse después de un arranque complicado.

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“Contento, contento. Sabíamos el rival que nos tocó y que íbamos a venir acá a jugarle de igual a igual e imponer nuestro juego como hicimos todo el torneo”, expresó el mediocampista luego del enorme triunfo rojiblanco en el Bautista Gargantini. Unión sufrió en los primeros minutos, pero luego logró emparejar el trámite y terminó golpeando en los momentos justos.

“Volvimos a tener firmeza defensiva”

Profini reconoció que el equipo había perdido solidez en los últimos encuentros de la fase regular, donde Unión clasificó recién en la última fecha y dependiendo de otros resultados. Sin embargo, destacó la reacción colectiva en un partido límite.

“Creo que bajamos un poco el rendimiento en cuanto a los resultados, pero hoy pudimos volver a tener esa firmeza, esa solidez defensiva que nos llevó a estar ahí arriba. Gracias a Dios nos pudimos llevar la clasificación”, analizó el volante, uno de los futbolistas más regulares del equipo en Mendoza.

El mediocampista también hizo foco en la identidad futbolística que mostró el conjunto santafesino ante un rival que llegaba invicto hacía 11 partidos y clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores.

“La clave fue volver a ser el equipo de todo el torneo”

“Después de los primeros 10 minutos lo pudimos controlar. La clave fue ser nosotros, el equipo que fuimos la mayor parte del torneo. Terminamos sufriendo hasta la última fecha para clasificar y creo que no lo merecíamos”, sostuvo Profini.

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Además, agregó: “Sabíamos que estos partidos son mata-mata, que hay que dejar todo. Vinimos acá a imponer nuestro juego y a buscar la clasificación”.

El gol de Tarragona que terminó valiendo oro

El volante también recordó el tanto agónico de Cristian Tarragona ante Talleres en la última fecha, el cual terminó siendo decisivo para que Unión pudiera meterse en los playoffs. “El fútbol es así. Nos tocó sufrir hasta el final, pero ese gol sirvió muchísimo. Sin eso hoy no estaríamos hablando de esta clasificación”, afirmó.

Unión Independiente Rivadavia Profini
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