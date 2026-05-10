El vestuario de Unión explotó en Mendoza: cantos, euforia y desahogo tras el batacazo

El Tatengue celebró con todo la clasificación a cuartos de final luego del triunfazo 2-1 ante Independiente Rivadavia. El club mostró la intimidad del festejo en redes sociales.

Unión vivió una noche inolvidable en Mendoza y el desahogo continuó mucho después del pitazo final. Tras eliminar a Independiente Rivadavia, el mejor equipo de la fase regular del Torneo Apertura, el plantel rojiblanco desató toda su alegría en el vestuario visitante del Bautista Gargantini, donde sobraron los cantos, abrazos y la emoción por una clasificación que parecía muy complicada semanas atrás.

El club compartió en sus redes sociales un video íntimo del festejo con el título: "FESTEJE TATE QUE ESTÁ EN CUARTOS", donde se pudo observar a los jugadores saltando, cantando y celebrando unidos el pasaje a los cuartos de final, instancia en la que ahora deberá enfrentar a Belgrano de Córdoba. Las imágenes reflejaron el gran clima que atraviesa el grupo de Leonardo Madelón, uno de los aspectos que más destacó el entrenador tras la victoria.

Un desahogo después de una clasificación sufrida

La explosión en el vestuario tuvo mucho de alivio. Unión llegó a los playoffs en la última fecha y debió atravesar semanas de presión e incertidumbre. Sin embargo, el equipo respondió en el momento más importante y dio un golpe de autoridad en una de las canchas más difíciles del campeonato.

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En el video difundido por la institución se vio a referentes y juveniles mezclados en un festejo cargado de energía. Hubo canciones dedicadas al momento del equipo, bromas entre compañeros y un clima de unión total, algo que Madelón remarcó como una de las fortalezas del plantel.

La victoria tomó todavía más valor por el contexto. Independiente Rivadavia venía de ser el conjunto más regular del certamen y llegaba como gran candidato. Pero el Tatengue jugó un partido inteligente, golpeó en los momentos justos y resistió la reacción final de la Lepra mendocina.

Ahora, Belgrano en Córdoba

Con la clasificación consumada, Unión ya cambió rápidamente el foco y piensa en el duelo de cuartos de final frente a Belgrano, que viene de eliminar a Talleres en el clásico cordobés.

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El partido se jugará este martes en Córdoba y el plantel rojiblanco viajará con el envión anímico por las nubes. Mientras tanto, las imágenes del festejo en Mendoza dejaron una postal clara: Unión está vivo, ilusionado y convencido de que puede seguir dando pelea en el Torneo Apertura.