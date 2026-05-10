Corvalán volvió a jugar en Unión y dejó un mensaje de líder: "Acá nadie está por encima del club"

Claudio Corvalán sumó sus primeros minutos del año en la histórica victoria ante Independiente Rivadavia en Mendoza. Tras meses relegado, habló de su fortaleza mental y del respaldo del grupo.

Claudio Corvalán volvió a sentirse futbolista dentro de una cancha. Después de varios meses relegado de la consideración de Leonardo Madelón y sin minutos oficiales en lo que va del año, el histórico referente de Unión ingresó en el tramo final de la victoria por 2-1 ante Independiente Rivadavia en Mendoza, un triunfo que depositó al Tatengue en los cuartos de final del Torneo Apertura.

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El lateral y excapitán rojiblanco apareció en un momento caliente del partido, cuando el equipo debía aguantar la arremetida final del conjunto mendocino. Y tras el encuentro dejó un mensaje cargado de sentido de pertenencia y compromiso grupal.

“Acá todos tiramos para el mismo lado. Ningún jugador pasa a estar por encima del club”, afirmó Corvalán, en referencia al rol que asumió puertas adentro pese a no venir jugando.

Incluso, Leonardo Madelón reveló en conferencia de prensa que el defensor tomó la palabra antes del partido y habló prácticamente “como un técnico”, buscando transmitir tranquilidad y convencimiento en la previa de un duelo decisivo.

El respaldo del grupo y la familia

Corvalán también se refirió al difícil proceso personal que le tocó atravesar durante este tiempo sin continuidad, donde incluso quedó afuera de la pretemporada y trabajó muchas veces al margen del plantel principal.

“Lo trabajé con tranquilidad y con el apoyo de mi familia, de mis seres queridos y también del grupo, que siempre me bancó”, contó.

Y agregó: “Más allá de no entrenar siempre con ellos, nunca me hicieron sentir afuera. Eso habla muy bien del grupo que tiene Unión”.

Entrar en un contexto caliente en Unión

El defensor reconoció que no fue sencillo ingresar en un partido tan exigente, con Independiente Rivadavia lanzado completamente al ataque en busca del empate.

“Me tocó entrar en un momento caliente. Tiraban centros de todos lados, pero ya nos había pasado algo parecido la vez anterior que ganamos acá”, recordó.

En ese tramo final, Unión sufrió más de la cuenta y hasta pudo liquidarlo con una acción de Del Blanco que terminó desviada, antes de una revisión en el VAR que le agregó dramatismo al cierre del encuentro.

“Teníamos que sacar todo”

Corvalán reveló que dentro de la cancha el equipo estaba más preocupado por resistir el juego aéreo rival que por la posibilidad de convertir el tercer gol.

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“Ellos tenían mucha gente alta en el área, estaban Arce, Studer, Sartori… Nos tiraban pelotazos todo el tiempo. Era un momento para sacar todo”, describió.

Así, en silencio y lejos del protagonismo que supo tener en otros tiempos, Corvalán volvió a sumar minutos en Unión. Y lo hizo en una noche especial, en un partido de eliminación directa y dejando en claro que, aun desde otro lugar, sigue siendo una voz de peso dentro del vestuario rojiblanco.