Marini: "La nuestra es una generación olvidada por la dirigencia"

Claudio Javier Marini llegó a mediados de 1997 a Colón, venía de Racing y llegó nada menos que junto a Esteban Oscar Fuertes, el Cabezón formó parte del equipo que disputó la Copa Libertadores y permaneció algunos años vistiendo la camiseta rojinegra, hasta que a mediados del 2000 se fue. Hoy es el técnico de Boca Unidos de Corrientes.

A igual que toda esa generación de futbolistas, quedó muy identificado con los hinchas, ya que aún hoy se recuerdan aquellas campañas. En diálogo con Radio Gol 96.7 Marini habló de su paso por Colón, pero también aprovechó para criticar a la dirigencia entendiendo que nunca le dieron la chance de dirigir a ningún jugador de aquella generación.

Respecto a la Copa Libertadores que jugó con Colón dijo: "Mirá que estuve en Racing que es un equipo grande, pero lo que viví en esa Copa Libertadores fueron muchas cosas lindas. Sentí el calor de Santa Fe, nos enfrentamos ante un gran rival como era River pero creo que merecimos más. Más allá de la eliminación, fue un sueño hecho realidad clasificar entre los ocho mejores de Sudamérica, resultó una gran vivencia para el club".

Y agregó: "Hay que analizar el contexto, enfrentamos a rivales de gran jerarquía, pero si Ángel Sánchez cobraba el foul de Ayala a Medero en el partido de vuelta, la historia hubiese sido otra. Nosotros teníamos un gran equipo y por eso llegamos a esa instancia, tuvimos una gran Copa y eso fue un salto muy grande para Colón. En esos momentos había qué luchar contra los poderosos, por ahí no te alcanza porque tenés rivales de muchísima jerarquía".

A la hora de repasar sus comienzos en Colón contó: "Yo venía de un club grande como Racing a nivel institución y llegué a Colón. En esa época había que pasar por el túnel que se inundaba, para pasar a la cancha, tenías que subirte a un tablón, el inicio fue bastante duro. Encima me llevaron a un hotel a media cuadra de la terminal, que no tenía todas las comodidades (risas). Pero después lo disfruté mucho, todos los de esa camada disfrutamos por todo lo que nos dio el club y los hinchas y no pudimos darle. Se añora esa época porque la pasamos muy bien".

Consultado por la final que perdió Colón expresó: "La primera sensación es de envidia, hubiese querido jugar aunque sea un ratito esa final que tuvo repercusión mundial.Nos sorprendió a todos la movilización del pueblo sabalero, es el mayor éxodo de hinchas a otro país, fue impresionante. Y como hincha resultó un baldazo de agua fría, pero enfrentó a un gran equipo y con más experiencia en Copas, y lo terminó ganando bien y con autoridad. Hubo un equipo que jugó mejor".

Ya en el final de la charla le preguntaron si le gustaría volver a Colón y respondió: "Claro que me gustaría volver a Colón como entrenador, como mánager no. Yo dirigí Patronato, Ferro, Boca Unidos, la CAI, hicimos el camino con Luis (Medero) que después no siguió por una cuestión personal. Pero tenemos un bagaje de ocho años de dirigir, tenemos capacidades absolutas para dirigir a Colón. No me estoy ofreciendo, pero jugué 20 años en Primera División, jugué en Europa y tengo la experiencia suficiente para dirigir a un equipo como Colón".

"La nuestra es una generación que está olvidada por la dirigencia, se apunta a otro tipo de perfil de técnico, si bien dirigieron Pablo (Morant) Marcelo (Goux) y el Bichi (Fuertes) fue porque estaban dirigiendo inferiores y les tocó, pero nos sentimos olvidados. Los dirigentes tendrían que ver si alguno de nuestra generación está capacitado para dirigir y al menos tener una reunión. Cada uno dirigió a Colón, sin sentido de pertenencia, hubo dirigentes sin sentido de pertenencia, mirá si no van a haber técnicos sin sentido de pertenencia".