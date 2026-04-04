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Lluvia de fuego en Río Negro: restos de un cohete chino cruzaron el cielo patagónico

Expertos confirmaron que el resplandor observado correspondió al reingreso de basura espacial, descartando el impacto de un meteorito en la región

4 de abril 2026 · 11:54hs
Lluvia de fuego en Río Negro: restos de un cohete chino cruzaron el cielo patagónico

Un estallido lumínico surcó el cielo nocturno de la provincia de Río Negro cuando una de las etapas del cohete chino Chang Zheng 4B ingresó en la atmósfera terrestre, desintegrándose por completo ante la mirada de cientos de testigos.

El evento se produjo exactamente a las 0.41 de este sábado, iluminando la geografía patagónica con una trayectoria descendente que, por momentos, generó incertidumbre entre los pobladores locales que lograron registrar el fenómeno.

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El objeto, identificado técnicamente como parte del lanzador de la serie Long March, cumplió con su fase de reingreso tras haber completado su misión orbital. Los especialistas explicaron que la fricción con las capas atmosféricas superiores provocó la fragmentación y posterior combustión de los materiales, lo que dio como resultado las estelas de fuego y los destellos divisados desde ciudades como Bariloche, General Roca y Viedma.

Fuentes especializadas en vigilancia espacial informaron que se trató de un procedimiento derivado del descarte de este tipo de vehículos de transporte tras la liberación de su carga útil.

A diferencia de un meteoro natural, el bólido artificial presentó una velocidad menor y una fragmentación visible que permitió su identificación casi inmediata por parte de los aficionados a la astronomía y organismos de control.

Las autoridades locales no reportaron daños materiales ni caída de piezas sólidas en zonas urbanas, confirmando que la inmensa mayoría de la estructura se consumió por el calor extremo antes de alcanzar la superficie terrestre.

El evento, que duró varios segundos, pudo ser documentado en videos compartidos de forma masiva en redes sociales, donde se observó el característico rastro de fragmentos incandescentes perdiendo altura sobre el horizonte rionegrino.

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