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Messi tendrá su duelo pendiente: por primera vez enfrentará a Inglaterra con la Selección

El capitán albiceleste se medirá este miércoles ante uno de los rivales históricos del fútbol mundial en las semifinales del Mundial 2026. Será el primer cruce de Lionel Messi frente al seleccionado inglés con la camiseta argentina.

Ovación

Por Ovación

12 de julio 2026 · 01:02hs
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Messi tendrá su duelo pendiente: por primera vez enfrentará a Inglaterra con la Selección

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra tendrá un condimento especial. Más allá de la histórica rivalidad entre ambos seleccionados, Lionel Messi saldará una cuenta pendiente en su extraordinaria carrera, ya que enfrentará por primera vez al combinado inglés con la camiseta de la Selección Argentina.

A los 39 años, el capitán albiceleste disputará el único gran clásico internacional que todavía no había podido jugar, en un escenario inmejorable: una semifinal de la Copa del Mundo, con un lugar en la definición del torneo en juego.

Un rival que nunca estuvo en el camino de Leo Messi

Aunque enfrentó a prácticamente todas las grandes potencias del fútbol mundial, Inglaterra siempre fue la excepción para Messi.

Ni en categorías juveniles, ni en amistosos, ni en competencias oficiales, el rosarino tuvo la oportunidad de medirse con el seleccionado inglés. El destino quiso que ese vacío en su carrera se complete en una instancia histórica como la antesala de una final mundialista.

Además, el partido marcará el regreso de uno de los clásicos más importantes del fútbol internacional, una rivalidad que tiene como capítulo más recordado los cuartos de final de México 1986, cuando Diego Armando Maradona firmó una actuación inolvidable con el recordado gol de "La Mano de Dios" y el denominado "Gol del Siglo".

Un antecedente con Messi... pero desde la tribuna

El último enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra se disputó hace más de 20 años.

Fue el 12 de noviembre de 2005, en un amistoso jugado en Ginebra, Suiza. Aquella noche, la Selección dirigida por José Pekerman cayó por 3-2 después de estar dos veces en ventaja.

Messi integraba la convocatoria, pero no pudo jugar debido a una suspensión en partidos amistosos, producto de la expulsión que había sufrido apenas unos segundos después de debutar con la Selección Mayor frente a Hungría.

En aquel encuentro, Argentina formó con Roberto Abbondanzieri; Javier Zanetti, Martín Demichelis, Roberto Ayala y Walter Samuel; Maxi Rodríguez, Esteban Cambiasso, Juan Pablo Sorín; Juan Román Riquelme; Hernán Crespo y Carlos Tevez.

Una cuenta pendiente que se saldará en el Mundial

Durante años, muchos hinchas imaginaron un cruce entre Messi e Inglaterra. Incluso, en distintas encuestas, el seleccionado británico aparecía como uno de los rivales europeos que más deseaban enfrentar los fanáticos argentinos.

La espera terminó. Y el escenario no podría ser mejor.

Este miércoles, en Atlanta, Lionel Messi disputará el partido que le faltaba en su carrera con la camiseta argentina, con el desafío de conducir a la Albiceleste a una nueva final del mundo y escribir otro capítulo en una rivalidad que forma parte de la historia grande del fútbol.

Lionel Messi Inglaterra Selección
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