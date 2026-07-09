Uno Santa Fe | Ovación | Klose

Klose reveló que Scaloni organizó una llamada con Lionel Messi

El máximo goleador alemán contó que el entrenador argentino hizo de nexo después de que el capitán de la Selección alcanzara la marca histórica de goles en Mundiales.

Ovación

Por Ovación

9 de julio 2026 · 11:16hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Klose reveló que Scaloni organizó una llamada con Lionel Messi

Miroslav Klose reveló que mantuvo una emotiva llamada telefónica con Lionel Messi, organizada por Lionel Scaloni, luego de que el capitán argentino alcanzara la marca histórica de goles en Mundiales que pertenecía al ex delantero alemán.

El ex atacante de Alemania, actual entrenador del Nuremberg, contó que conserva una buena relación con Scaloni desde sus tiempos como compañeros en Lazio y que fue el técnico de la Selección argentina quien hizo posible el contacto con Messi.

Lionel Scaloni fue mi compañero en la Lazio de Roma. Siempre estamos en contacto”, expresó Klose, antes de contar cómo se dio la comunicación con el rosarino.

En ese sentido, agregó: “Él organizó una llamada entre Messi y yo. Fue muy emocionante”, en referencia al gesto del entrenador campeón del mundo.

El cruce de Klose con Messi que tiene historia

Klose también remarcó que ya se había cruzado con Messi en distintas oportunidades dentro de una cancha, siempre en un clima de respeto, pero que esta vez pudieron hablar con mayor profundidad fuera del campo de juego.

“Por supuesto, nos hemos cruzado de vez en cuando en el campo, siempre ha sido agradable y respetuoso. Pero esa llamada telefónica fue la primera vez que hablamos tan extensamente fuera de esos encuentros”, señaló.

Además, el alemán reveló que Messi tuvo un gesto especial durante la conversación: “Me dijo que me enviaría una camiseta autografiada”.

La llamada sumó otro capítulo a la relación de respeto entre dos leyendas mundialistas, con Scaloni como puente entre Klose y Messi, en medio de una Copa del Mundo en la que el capitán argentino continúa escribiendo historia.

Klose Scaloni Lionel Messi
Noticias relacionadas
el mundial se llena de musica: los artistas del show del medio tiempo en la final

El Mundial se llena de música: los artistas del show del medio tiempo en la final

con messi a la cabeza, asi esta la pelea por la bota de oro del mundial 2026

Con Messi a la cabeza, así está la pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026

argentina y suiza, un viejo duelo con apenas tres sobrevivientes de brasil 2014

Argentina y Suiza, un viejo duelo con apenas tres sobrevivientes de Brasil 2014

Se estableció el formato del Torneo Oficial que comenzará el 25 de julio.

Quedó diagramado el Torneo Oficial de hockey que tendrá dos zonas

Lo último

La cosecha de Ezequiel Medrán en Colón ya se acerca a la mejor marca de Iván Delfino

La cosecha de Ezequiel Medrán en Colón ya se acerca a la mejor marca de Iván Delfino

Colón empieza a tomar forma: el equipo que asoma para enfrentar a Central Norte

Colón empieza a tomar forma: el equipo que asoma para enfrentar a Central Norte

Romario exige la salida de Ancelotti tras la eliminación de Brasil en el Mundial

Romario exige la salida de Ancelotti tras la eliminación de Brasil en el Mundial

Último Momento
La cosecha de Ezequiel Medrán en Colón ya se acerca a la mejor marca de Iván Delfino

La cosecha de Ezequiel Medrán en Colón ya se acerca a la mejor marca de Iván Delfino

Colón empieza a tomar forma: el equipo que asoma para enfrentar a Central Norte

Colón empieza a tomar forma: el equipo que asoma para enfrentar a Central Norte

Romario exige la salida de Ancelotti tras la eliminación de Brasil en el Mundial

Romario exige la salida de Ancelotti tras la eliminación de Brasil en el Mundial

Argentina manda en el Mundial: lidera los tres rubros que mejor explican el ciclo Scaloni

Argentina manda en el Mundial: lidera los tres rubros que mejor explican el ciclo Scaloni

El eco patriótico eterno de Tucumán: la libertad como camino

El eco patriótico eterno de Tucumán: la libertad como camino

Ovación
Este mercado de pases de Colón de invierno fue menos ambicioso que los dos anteriores

Este mercado de pases de Colón de invierno fue menos ambicioso que los dos anteriores

Colón, con un mercado de pases que dejó gusto a poco

Colón, con un mercado de pases que dejó gusto a poco

Juegos Suramericanos: El ciclismo tendrá cinco disciplinas y un escenario de nivel internacional

Juegos Suramericanos: El ciclismo tendrá cinco disciplinas y un escenario de nivel internacional

La llegada de Risso Patrón acelera la salida de Castet en Colón

La llegada de Risso Patrón acelera la salida de Castet en Colón

Scaloni empieza a despejar dudas sobre el once titular de Argentina ante Suiza

Scaloni empieza a despejar dudas sobre el once titular de Argentina ante Suiza

Policiales
La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados