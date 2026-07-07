El uno por uno de Argentina en el sufrido y heroico triunfo ante Egipto

Con Lionel Messi una vez más como figura, Argentina dio vuelta el resultado y venció a Egipto 3-2 para meterse en cuartos de final

El uno por uno de Argentina en la victoria ante Egipto.

Emiliano Martínez (4): Flojo partido, si bien no fue responsable directo en los dos goles, tampoco hizo nada para evitarlos y en otro que el VAR anuló salió tarde a cortar el remate del delantero rival.

Nahuel Molina (3): Viene jugando en un nivel muy flojo, no marca, pero además tampoco aporta nada en ataque, salió reemplazado y su titularidad está seriamente en discusión.

Cristian Romero (7): Un gol clave para comenzar la remontada, se posicionó como centrodelantero y fue a buscar de cabeza luego de un gran pase de Lionel Messi. En lo defensivo cumplió con algunos buenos anticipos.

Lisando Martínez (3): Había sido una de las figuras ante Cabo Verde, pero en este partido jugó mal, perdió la marca en el primer gol de Egipto y en el segundo llegó tarde a cerrar al delantero que definió.

Nicolás Tagliafico (6): En el primer tiempo fue el jugador más claro en ataque, generó el penal que luego falló Messi pero cada vez que cruzó la mitad de cancha se mostró criterioso. Con el correr de los minutos se fue quedando en lo físico.

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Rodrigo De Paul (4): Lo más positivo fue un centro desde la derecha para el cabezazo de Mac Allister, pero no se lo nota con ritmo y además participó poco del juego.

Leandro Paredes (7): El mejor volante del equipo, en el final del partido un quite suyo terminó evitando el tercer gol de Egipto, jugó con determinación y mostró carácter y temperamento.

Alexis Mac Allister (4): No encuentra su nivel, en el primer tiempo tuvo una chance clara con un cabezazo dentro del área que atajó el arquero, pero no mucho más, se lo nota lento y sin cambio de ritmo.

Enzo Fernández (7): Había jugado otro partido flojo, pero en el final del partido corrió con decisión para llegar al área rival y meter un cabezazo soberbio para anotar el tercer gol y darle el triunfo al seleccionado argentino.

Lionel Messi (9): No estaba jugando su mejor partido, había vuelto a fallar un penal en el primer tiempo. Pero se sobrepuso a eso, siguió buscando, asistió a Romero en el descuento, marcó el gol del empate y terminó rescatando al equipo.

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Julián Álvarez (5): Le sigue faltando en lo futbolístico, en la primera etapa estuvo cerca del gol, pero el arquero con una gran atajada le taó el remate. Igualmente sigue lejos del rendimiento que puede tener.

Lautaro Martínez (6): No marcó goles, pero asistió a Fernández en la última. Dispuso de una chance clara ante una gran jugada de Messi, pero no pudo definir bien, su ingreso le dio mayor presencia al ataque.

Nicolás González (5): Aporta movilidad y vértigo, pero le falta resolver mejor en los metros finales. Entra acelerado, activa a sus compañeros, pero le falta más pausa.

Gonzalo Montiel (-): No jugó muchos minutos pero su mayor aporte fue intentar controlar el balón y dejárselo a Messi para que termine marcando el segundo gol.

Nicolás Otamendi (-): Ingresó en tiempo de descuento cuando el equipo estaba ganando en reemplazo de Romero quien salió con alguna molestia física.

Facundo Medina (-): Al igual que Otamendi ingresaron para jugar los minutos de descuento, por lo cual casi que no participó de las acciones.