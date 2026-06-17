Messi: "Todo lo que estoy viviendo después de Qatar es una yapa"

Lionel Messi fue la gran figura en el estreno de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Con un triplete en la goleada 3-0 ante Argelia, alcanzó a Miroslav Klose como máximo goleador histórico de las Copas del Mundo.

La Selección Argentina comenzó la defensa de su corona con una actuación convincente frente a Argelia, pero la noche tuvo un protagonista excluyente: Lionel Messi. El capitán marcó los tres goles del triunfo en el debut mundialista y llegó a los 16 tantos en Copas del Mundo, igualando el récord que hasta ahora pertenecía en soledad al alemán Miroslav Klose.

Sin embargo, más allá de la marca histórica, el rosarino mostró su lado más humano en la conferencia de prensa posterior al encuentro. Visiblemente movilizado, reveló que atravesó días difíciles en el plano personal y agradeció el respaldo recibido por el plantel y toda la delegación argentina.

"Pasé días difíciles, complicados. Pero estoy agradecido a toda la delegación y a toda la comunidad porque estuvieron siempre al lado mío, dándome mucha fuerza", expresó.

Un legado que sigue creciendo de Leo Messi en la Selección

A los 39 años y en lo que él mismo reconoce como el tramo final de su carrera con la camiseta argentina, Messi continúa acumulando hitos que parecen imposibles de igualar. En las últimas horas incluso se conoció que una calle en Nueva York llevará oficialmente su nombre, una noticia que también lo sorprendió.

"Lo vi y la verdad que no me imaginaba ni eso ni todo lo que me tocó vivir. Todo lo que estoy viviendo ahora es una yapa. Tuve la suerte de cumplir todos mis sueños y más de lo que hubiese imaginado cuando era chico", aseguró.

Consultado sobre su primer hat-trick en una Copa del Mundo, Messi destacó la dificultad del partido y el crecimiento del equipo durante el desarrollo del encuentro.

"Sabíamos que iba a ser complicado porque ellos tienen jugadores dinámicos e intensos. Nos costó un poco el primer tiempo, pero en el segundo cambiamos. Los primeros partidos de un Mundial siempre son difíciles y ya tenemos experiencia de eso", analizó.

El récord, Mbappé y la ambición intacta de Leo Messi en el Mundial

Aunque la noche lo dejó en lo más alto de la tabla histórica de goleadores mundialistas junto a Klose, Messi intentó quitarle trascendencia al logro individual. Incluso relativizó la lucha estadística que mantiene con figuras como Kylian Mbappé y Ronaldo Nazario.

"Es un orgullo estar ahí por lo que significan Klose, Ronaldo y todos los que están en esa lista. Pero son estadísticas y nada más. Para mí Ronaldo fue uno de los más grandes que vi y no está primero. Así que no le doy tanta importancia", sostuvo.

Lo que sí dejó en claro es que la motivación sigue intacta. Messi confesó que encuentra inspiración en figuras de otros deportes, como Rafael Nadal, y que su deseo de competir continúa siendo el motor de su carrera.

"A mí me gusta jugar al fútbol, es mi pasión desde chico. Estoy viendo la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho con él. Siempre quiero dar el máximo, sentirme bien y disfrutar de esa manera. Mientras pueda hacerlo, ahí estaremos", afirmó.

Con tres goles, un récord histórico y una actuación que volvió a deslumbrar al mundo, Messi inició su último Mundial de la mejor manera posible. Y, como tantas veces ocurrió en su carrera, volvió a demostrar que todavía tiene mucho para ofrecer en la máxima cita del fútbol mundial.