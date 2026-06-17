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Messi se convirtió en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo

En primer lugar se encontraba Miroslav Klose con 16 tantos en la historia de los mundiales, pero el capitán argentino lo alcanzó.

Ovación

Por Ovación

17 de junio 2026 · 00:16hs
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Messi se convirtió en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo

El futbolista Lionel Messi se convirtió este martes en el máximo goleador de los mundiales tras marcar un triplete en el partido que la Selección argentina juega frente a Argelia.

Messi y Kylian Mbappé pusieron primera en una nueva carrera hacia el podio de máximo goleador de la Copa del Mundo, el cual era liderado por Miroslav Klose con 16 tantos, pero el capitán argentino lo alcanzó.

Según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentina, los dos culminaron el pasado Mundial de Qatar 2022 como los goleadores en aquella edición, Mbappé con 8 (Balón de Oro) y Lionel Messi con 7.

También se da en el marco de un Mundial donde se juegan 8 encuentros, en el hipotético caso de llegar a una nueva final, además de que Argentina y Francia son "favoritas" en la competencia.

El francés tomo la delantera con su doblete ante Senegal en la primera fecha sumando en total 14 tantos tres mundiales, pero Messi lo superó y acumula 16 en 5 mundiales debido a que convirtió tres goles en el partido ante Argelia.

La tabla era liderada por Miroslav Klose con 16 goles, en 24 partidos con cuatro mundiales disputados: 2002 (cinco goles), 2006 (cinco goles), 2010 (cuatro goles), 2014 (dos goles), pero ahora comparte el puesto con Lionel Messi.

El capitán de la Selección argentina tiene 16 anotaciones en 27 encuentros, divididos en cinco ediciones: 2006 (un gol), 2010 (sin goles), 2014 (cuatro goles), 2018 (un gol), 2022 (siete goles), y marcó 3 tantos en su debut en el Mundial 2026 ante Argelia.

El ex Barcelona y Paris Saint-Germain superó en el mundial pasado a Pelé, que quedo séptimo con 12 tantos en 14 partidos con 4 mundiales jugados: 1958 (seis goles), 1962 (un gol), 1966 (un gol), 1970 (cuatro goles).

En el segundo puesto está Ronaldo Nazario con 15 tantos, en 19 encuentros, también en cuatro ediciones: 1994 (sin goles), 1998 (cuatro goles), 2002 (ocho goles), 2006 (tres goles),

El tercer lugar lo ocupa Gerd Müller con 14 goles en 13 partidos, pero solamente en dos mundiales: 1970 (diez goles), 1974 (cuatro goles).

Kylian Mbappé se ubica por debajo a pesar de tener la misma cantidad de goles tan solo por tardar dos encuentros más: 14 tantos en 15 enfrentamientos repartidos en tres ediciones: 2018 (cuatro goles), 2022 (ocho goles), 2026 (dos goles).

Lo sigue su compatriota Just Fontaine con 13 goles en 6 partidos, repartidos en la sola competencia de 1958.

La tabla de los goleadores con Leo Messi a la cabeza

  • Lionel Messi - 16 goles
  • Miroslav Klose - 16 goles
  • Ronaldo - 15 goles
  • Gerd Müller - 14 goles
  • Kylian Mbappé - 14 goles
  • Just Fontaine - 13 goles

Messi Klose Argentina
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