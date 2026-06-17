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El uno por uno de Argentina con la actuación superlativa de Lionel Messi

Argentina goleó 3-0 a Argelia con una actuación sobresaliente de Messi autor de los tres goles, para ser el máximo goleador en la historia de los Mundiales

17 de junio 2026 · 00:28hs
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El uno por uno de Argentina con la actuación superlativa de Lionel Messi

Emiliano Martínez (6): Difícil de calificar porque Argelia no pateó al arco. Y cuando remató lo hizo de manera imperfecta, por lo cual el arquero argentino fue un espectador a lo largo de todo el encuentro. Lo mejor, los saques largos con el pie.

Gonzalo Montiel (5): En el arranque evidenció algunas complicaciones, cometiendo infracciones por llegar a destiempo, luego con el correr de los minutos mejoró un poco.

Cristian Romero (5): Se notó que le faltaba algo de ritmo, salió lejos y cometió algunas infracciones y no tuvo la prestancia que lo caracteriza.

Lisandro Martínez (6): Correcto partido, prolijo para jugar por abajo y sin cometer errores. Le ganó el puesto a Otamendi y demostró que es un jugador muy importante en defensa.

Facundo Medina (6): Hizo su debut en el Mundial y se mostró firme y con decisión. Había dejado dudas en el amistoso con Islandia, pero en este cotejo corrigió esas fallas y se lo vio seguro.

Enzo Fernández (5): De los partidos más flojos con la camiseta del seleccionado argentino. Jugó muy retrasado y no incidió en ataque, le faltó movilidad para picar a los espacios vacíos.

Alexis Mac Allister (6): Fue clave en el segundo gol con un remate de media distancia que forzó el error del arquero. Alternó buenas con algunas malas, pero cuando juega de primera marca diferencias.

Rodrigo De Paul (7): Lo vio a Messi y le metió un pase en cortada para el primer gol. Y en el segundo tiempo tuvo varios arranques por derecha, demostrando que siempre es importante por su dinámica y temperamento.

Thiago Almada (6): En el primer tiempo fue de los jugadores con mayor movilidad, pidió el balón, intentó asociar y además contribuyó en el retroceso para marcar.

Lionel Messi (10): La figura excluyente del partido, Argentina ganó y goleó por obra y gracia suya. Tres goles, dos de ellos de media distancia y el otro aprovechando un rebote. Es el goleador histórico de los Mundiales.

Lautaro Martínez (4): Flojo partido, inconexo, cuando debió resolver no lo hizo bien. No tuvo chances para convertir y tampoco logró presionar la salida del rival.

Julián Álvarez (5): Mucha voluntad para presionar y dar una mano en el retroceso, pero no estuvo fino con la pelota en los pies y es lógico dado que llegó con una inactividad de 40 días.

Nicolás González (6): Aplicado tácticamente para el retroceso y para picar por izquierda. Participó del segundo gol con una corrida y un centro que alcanzó a ejecutar a la carrera. Aportó entrega y orden.

Nicolás Paz (-): Debutó en el Mundial, pero tuvo poca participación, ya que jugó pocos minutos, pero además el equipo estaba parado de contra y no tenía el balón.

Nicolás Otamendi (-): Ingresó en lugar de Romero y en los pocos minutos que jugó se mostró atento y expeditivo para cortar y apretar a los delanteros rivales.

Argentina Lionel Messi Argelia
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