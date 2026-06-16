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Sobredosis de Soda en Santa Fe

La banda tributo a Soda número uno del mundo presenta “Stereo Tour 2026”, una gira internacional que recorrerá Argentina, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

El próximo Sábado 20 de Junio se presentarán en Santa Fe, la cita es en Sala HUB (25 de Mayo 3428) a las 21 Hs.

16 de junio 2026 · 00:41hs
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Sobredosis de Soda en Santa Fe

Una experiencia en vivo que respeta y recrea con precisión el universo Soda Stereo, convocando a miles de fanáticos alrededor del mundo. Cada show propone un homenaje potente y emocionante a la obra de Soda Stereo y Gustavo Cerati, combinando una fidelidad sonora excepcional con una puesta en escena moderna y actual.

Sobredosis de Soda ofrece una propuesta artística cuidada e inédita dentro del circuito tributo: el sonido del trío llevado al máximo nivel, acompañado por una energía escénica que conecta profundamente con el público y convierte cada concierto en una experiencia única.

Con más de 20 años de trayectoria y tras el éxito de sus giras anteriores, la banda liderada por Mariano Albergoli reafirma su vigencia y jerarquía, consolidándose, sin discusión, como la formación que mejor interpreta en vivo el repertorio del grupo más influyente en la historia del rock en castellano.

El próximo Sábado 20 de Junio se presentarán en Santa Fe, la cita es en Sala HUB (25 de Mayo 3428) a las 21 Hs.

Las entradas anticipadas se pueden conseguir en www.plateavip.com.ar o de manera física en Santa Fe Rock (Galeria florida, San Martín 2347 )

Soda Stereo sobredosis Santa Fe
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