Uno Santa Fe | Ovación | Argentina

De otro planeta: Argentina goleó a Argelia con un hattrick de Leo Messi en su debut en el Mundial

El astro rosarino hizo los tres goles y alcanzó al alemán Miroslav Klose como el máximo artillero en la historia de los mundiales.

17 de junio 2026 · 00:23hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
De otro planeta: Argentina goleó a Argelia con un hattrick de Leo Messi en su debut en el Mundial

La Selección argentina goleó 3-0 a Argelia en su debut en el Mundial, con una actuación estelar de Lionel Messi, y se afianzó como uno de los serios candidatos a pelear por el título.

Los tres goles del encuentro que se llevó a cabo en el Arrowhead Stadium de Kansas los hizo Messi, uno en la primera mitad y los otros dos en el complemento, y alcanzó al alemán Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

El encuentro comenzó muy parejo, con situaciones claras para ambas selecciones, que incluso vieron un gol anulado cada una por posición adelantada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/2067055614409224688&partner=&hide_thread=false

Cuando parecía que Argelia se iba a plantar como un complicado rival, Messi frotó la lámpara y abrió el marcador a los 17 minutos del primer tiempo con un tremendo remate desde afuera del área que fue inatajable para el arquero argelino, Luca Zidane.

Ya en la segunda mitad, Messi anotó rápidamente el 2-0 a los 10 minutos, al encontrarse sólo en el área chica tras un rebote por un disparo desde afuera del área del mediocampista Alexis Mac Allister.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/2067073152887263554&partner=&hide_thread=false

El 3-0 definitivo llegó a los 30 minutos de la segunda mitad, cuando Messi recibió un pase de Nicolás González en la medialuna del área y sacó un preciso remate que ya es una marca registrada en su carrera.

Pese a lo contundente del resultado, la Argentina mostró ciertas desatenciones principalmente en el aspecto defensivo que tendrá que mejorar en los próximos encuentros, aunque el balance en este debut es más que positivo para los dirigidos por Lionel Scaloni, que van en busca del bicampeonato.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/2067075743067062733&partner=&hide_thread=false

La próxima presentación de la Selección argentina será el lunes a las 14, cuando se enfrente por la segunda fecha del Grupo J con Austria, mientras que Argelia se medirá el martes con Jordania.

La síntesis del partido Argentina 3 - 0 Argelia

Estadio: Arrowhead Stadium (Kansas City)

Árbitro: Szymon Marciniak (Pol)

VAR: Tomasz Kwiatkowski (Pol)

Asistentes: Tomasz Liskiewicz y Adam Kupsik (Pol)

.

Argentina: Emiliano Martínez; Facundo Medina, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Gonzalo Montiel; Thiago Almada, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Argelia: Luca Zidane; Rayan Ait Nouri, Ramy Bensebaini, Aissa Mandi, Rafik Belghali; Nabil Bentaleb, Ibrahim Maza, Hicham Boudaoui; Fares Chaibi, Amine Gouiri y Anis Hadj Moussa. DT: Vladimir Petkovic.

.Goles en el primer tiempo: 17m. Lionel Messi (A).

Goles en el segundo tiempo: 15m. Y 30m. Lionel Messi (A).

.Cambios en el segundo tiempo: 1m. Nahuel Molina por Gonzalo Montiel (Argentina), 10m. Nicolás González por Thiago Almada y Julián Álvarez por Lautaro Martínez (Argentina), 19m. Mohamed Amoura por Amine Gouiri, Houssem Aouar por Hicham Boudaoui y Riyad Mahrez por Anis Hadj Moussa (Argelia), 35m. Nicolás Otamendi por Cristian Romero y Nicolás Paz por Lionel Messi (Argentina), 37m. Adil Boulbina por Nabil Bentaleb y Ramiz Zerrouki por Ibrahim Maza (Argelia).

Argentina Lionel Messi Mundial
Noticias relacionadas
el uno por uno de argentina con la actuacion superlativa de lionel messi

El uno por uno de Argentina con la actuación superlativa de Lionel Messi

messi se convirtio en el maximo goleador historico de la copa del mundo

Messi se convirtió en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo

¿de que planeta viniste? argentina aplasto a argelia con un hattrick de leo messi

¿De qué planeta viniste? Argentina aplastó a Argelia con un hattrick de Leo Messi

solo lo consiguieron italia y brasil: ¿que buscara argentina en el mundial 2026?

Solo lo consiguieron Italia y Brasil: ¿qué buscará Argentina en el Mundial 2026?

Lo último

Messi: Todo lo que estoy viviendo después de Qatar es una yapa

Messi: "Todo lo que estoy viviendo después de Qatar es una yapa"

Scaloni se rindió ante Messi tras el debut: Lo vamos a extrañar cuando no esté

Scaloni se rindió ante Messi tras el debut: "Lo vamos a extrañar cuando no esté"

El uno por uno de Argentina con la actuación superlativa de Lionel Messi

El uno por uno de Argentina con la actuación superlativa de Lionel Messi

Último Momento
Messi: Todo lo que estoy viviendo después de Qatar es una yapa

Messi: "Todo lo que estoy viviendo después de Qatar es una yapa"

Scaloni se rindió ante Messi tras el debut: Lo vamos a extrañar cuando no esté

Scaloni se rindió ante Messi tras el debut: "Lo vamos a extrañar cuando no esté"

El uno por uno de Argentina con la actuación superlativa de Lionel Messi

El uno por uno de Argentina con la actuación superlativa de Lionel Messi

De otro planeta: Argentina goleó a Argelia con un hattrick de Leo Messi en su debut en el Mundial

De otro planeta: Argentina goleó a Argelia con un hattrick de Leo Messi en su debut en el Mundial

Messi se convirtió en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo

Messi se convirtió en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo

Ovación
De otro planeta: Argentina goleó a Argelia con un hattrick de Leo Messi en su debut en el Mundial

De otro planeta: Argentina goleó a Argelia con un hattrick de Leo Messi en su debut en el Mundial

Scaloni se rindió ante Messi tras el debut: Lo vamos a extrañar cuando no esté

Scaloni se rindió ante Messi tras el debut: "Lo vamos a extrañar cuando no esté"

Messi: Todo lo que estoy viviendo después de Qatar es una yapa

Messi: "Todo lo que estoy viviendo después de Qatar es una yapa"

El uno por uno de Argentina con la actuación superlativa de Lionel Messi

El uno por uno de Argentina con la actuación superlativa de Lionel Messi

Messi se convirtió en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo

Messi se convirtió en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber