Scaloni se rindió ante Messi tras el debut: "Lo vamos a extrañar cuando no esté"

El entrenador de la Selección Argentina destacó la goleada ante Argelia en el estreno del Mundial 2026, pero se llevó todos los elogios para Lionel Messi, autor de los tres goles del triunfo albiceleste.

La Selección Argentina comenzó su participación en el Mundial 2026 con una actuación convincente. El campeón del mundo derrotó 3-0 a Argelia en el arranque del Grupo J y dejó una imagen sólida, con Lionel Messi como gran figura gracias a un triplete que volvió a colocarlo en el centro de la escena futbolística mundial.

Sin embargo, una vez terminado el encuentro, Lionel Scaloni eligió no quedarse solamente con el resultado. El entrenador valoró el trabajo colectivo de su equipo y reconoció las dificultades que presentó el conjunto africano durante varios pasajes del partido.

Un triunfo que exigió más de lo que mostró el resultado a la Selección

A pesar de la diferencia en el marcador, Scaloni consideró que Argentina tuvo que trabajar mucho para quedarse con los tres puntos.

"Fue un partido muy difícil pese al 3 a 0", analizó el DT, quien destacó las virtudes del rival y recordó que los estrenos mundialistas suelen tener una presión especial.

"Siempre cuesta el primer partido. En la cabeza estaba el recuerdo de lo que pasó en Qatar", admitió, en referencia a la derrota sufrida ante Arabia Saudita en el debut del Mundial 2022.

Además, se mostró satisfecho por la respuesta del plantel y por la posibilidad de darles minutos a varios futbolistas pensando en lo que viene.

"Estamos contentos porque algunos chicos pudieron jugar y la idea es que todos estén arriba del barco", remarcó.

El reconocimiento de Scaloni para Messi

La conferencia tuvo uno de sus momentos más emotivos cuando el entrenador fue consultado sobre la actuación de Messi, quien a sus 39 años continúa siendo determinante para la Selección Argentina y sigue ampliando su legado en las Copas del Mundo.

Scaloni prácticamente se quedó sin palabras para describir al capitán argentino.

"No hay palabras. Todo lo que diga está de más", expresó.

Y profundizó: "Lo viene haciendo desde hace más de 20 años. La gente del fútbol lo quiere ver porque lo que transmite es increíble".

Pero la frase que más impacto generó fue otra, cargada de admiración y también de nostalgia.

"Más allá de los goles, es lo que transmite a la gente y a sus compañeros. Lo vamos a extrañar cuando no esté", afirmó el entrenador.

La identidad de una Selección que no negocia su estilo

Más allá de las individualidades, Scaloni volvió a destacar una de las características que marcaron el ciclo más exitoso de la historia reciente del seleccionado nacional: el compromiso colectivo.

"Cuando hay que trabajar se trabaja, cuando hay que defender se defiende y cuando se puede jugar, se juega. Ese es nuestro estilo", sintetizó.

Con una victoria contundente, el liderazgo futbolístico de Messi y un plantel que continúa mostrando hambre de gloria, Argentina dio el primer paso en el Mundial 2026. Y mientras el capitán sigue acumulando récords y actuaciones memorables, Scaloni disfruta de seguir viéndolo en acción, consciente de que el fútbol vivirá un vacío enorme cuando llegue el día de su despedida.