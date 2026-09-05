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Aldosivi se sacó la mufa ante Banfield y toma confianza en el Clausura

Aldosivi ganó por primera vez en el año con el 3 a 1 ante Banfield por la fecha 8 del Torneo Clausura, en el debut de Javier Sanguinetti como técnico

5 de septiembre 2026 · 17:07hs
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Aldosivi se sacó la mufa ante Banfield y toma confianza en el Clausura

Aldosivi ganó por primera vez en el año y consiguió un triunfo clave en la pelea por la permanencia: venció 3 a 1 a Banfield por la fecha 8 del Torneo Clausura, en el debut de Javier Sanguinetti como director técnico del equipo marplatense.

El Tiburón cortó una racha muy pesada en la Liga Profesional, ya que no ganaba desde el 15 de noviembre de 2025. Fueron en total 23 partidos sin ganar.

El primer gol del partido fue en contra de Malanca, mientras que el delantero Andrés Vombergar apareció con contundencia y marcó los otros dos tantos para sellar una victoria muy necesaria para el elenco marplatense.

Aldosivi jugó un buen partido, fue efectivo en los momentos clave y mostró una versión más sólida en el estreno de Sanguinetti. Después de meses sin poder ganar por el torneo local, el equipo encontró respuestas futbolísticas y también anímicas.

El resultado no cambia por completo el panorama, porque la permanencia sigue complicada. Sin embargo, el triunfo tiene peso: Aldosivi quedó a siete puntos de Riestra en la tabla anual, cuando todavía restan 24 puntos en juego.

En ese contexto, el 3 a 1 ante Banfield funciona como una muestra importante de cara a la recta final. El margen de error sigue siendo mínimo, pero el Tiburón consiguió una victoria que necesitaba tanto en la tabla como en lo emocional.

La próxima fecha, Aldosivi será visitante ante Independiente Rivadavia de Mendoza, en otro compromiso directo para sostener la reacción y seguir achicando la distancia en la pelea por la permanencia.

El resumen de Aldosivi y Banfield

Aldosivi Banfield clausura
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