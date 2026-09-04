Alto Verde: detuvieron a un hombre de 39 años que tenía pedido de detención por violencia de género

Fue localizado este viernes durante un patrullaje preventivo en inmediaciones de la Manzana 2 del distrito costero. Está investigado por los presuntos delitos de privación ilegítima de la libertad y amenazas contra su pareja. La orden de detención e incomunicación había sido emitida el día anterior por la Fiscalía.

Alto Verde. Un hombre de 39 años con pedido de captura fue aprehendido por violencia de género.

Un hombre de 39 años que era buscado por la Justicia en el marco de una investigación por violencia de género fue aprehendido este viernes por la mañana en Alto Verde .

El procedimiento se realizó alrededor de las 9.30 , en inmediaciones de la Manzana 2 del distrito costero, durante un patrullaje preventivo realizado por efectivos de Orden Público, la 6ª Inspectoría Zonal y la Comisaría 24ª de la Policía de Santa Fe.

Los agentes identificaron al hombre que se encontraba en la vía pública y, tras consultar sus datos, establecieron que tenía vigente un requerimiento judicial.

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La orden había sido emitida un día antes

Sobre el hombre pesaba una orden de detención e incomunicación que había sido emitida el jueves 3 de septiembre a las 15.40 por disposición de la Fiscalía Regional N.º 1 del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La medida fue dictada luego de una denuncia presentada por su pareja, en el marco de una investigación por los presuntos delitos de privación ilegítima de la libertad y amenazas, en un contexto de violencia de género.

Una vez confirmada la vigencia del pedido judicial, los policías procedieron a la inmediata aprehensión del sospechoso.

El hombre fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Fiscalía interviniente.

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Investigación por privación ilegítima de la libertad y amenazas

Luego del procedimiento, la Policía comunicó la novedad a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital, que informó lo ocurrido al fiscal del Ministerio Público de la Acusación a cargo de la investigación.

Por disposición judicial, el aprehendido continuará privado de su libertad y deberá ser trasladado a Medicina Legal para la correspondiente revisión médica.

También se ordenó su identificación y posterior alojamiento en una dependencia de Orden Público.

La causa mantiene como calificación provisoria los delitos de privación ilegítima de la libertad y amenazas en contexto de violencia de género, mientras la Fiscalía continúa con las medidas destinadas a determinar las circunstancias del hecho denunciado y las responsabilidades que correspondan.