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Vélez pidió formalmente la descalificación de Boca de la Copa Argentina

Vélez realizó un reclamo formal en la AFA tras la derrota por penales contra Boca en la Copa Argentina. ¿En qué consiste?

5 de septiembre 2026 · 16:43hs
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Vélez pidió formalmente la descalificación de Boca de la Copa Argentina

Vélez realizó un reclamo formal en la AFA tras la derrota por penales contra Boca en la Copa Argentina. El equipo de Liniers publicó un comunicado en el que informa que acudió al Tribunal de Disciplina del máximo organismo del fútbol doméstico, para pedir la impugnación de dicho partido y el avance a los cuartos de final de la competencia.

El fundamento de Vélez para pedir la eliminación de Boca en el torneo es que se incluyeron seis extranjeros en la planilla, cuando por reglamento solo están permitidos cinco en un mismo partido. Los futbolistas foráneos anotados por el conjunto que se quedó con la serie por penales fueron Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa, Carlos Palacios, Enner Valencia y Ángel Romero.

Vélez, al hueso contra Boca

En su escrito, publicado en las cuentas oficiales del club, Vélez afirma que presentó ante el Tribunal de Disciplina de la AFA la protesta e impugnación del partido del pasado 2 de septiembre por los octavos de final de la Copa Argentina.

"La presentación se funda en un hecho objetivo y documentado: Boca Juniors incluyó en la planilla oficial del encuentro a seis futbolistas extranjeros cuando la normativa vigente establece un máximo de cinco habilitados para integrarla. La situación surge de la propia planilla oficial del partido y de los registros del sistema COMET de la AFA", fundamentaron desde Liniers.

A su vez, el comunicado destaca: "No se trata de una cuestión de interpretación ni de una discusión arbitral. Se trata del cumplimiento de una regla vigente y de una documentación oficial que acredita su incumplimiento".

En cuanto al foco central del reclamo, afirmaron: "Vélez solicitó que se declare configurada la alineación indebida y, en consecuencia, se reconozca la clasificación de nuestra institución a los cuartos de final de la Copa Argentina. Asimismo, se requirió la suspensión de los efectos deportivos de la clasificación atribuida a Boca hasta tanto exista una resolución definitiva sobre la protesta".

Por último, desde Vélez concluyeron de manera contundente: "Vélez defenderá esta posición por las vías institucionales correspondientes porque entiende que la igualdad ante las reglas no puede ser optativa".

Vélez Copa Argentina Boca
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