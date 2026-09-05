El minuto a minuto del partido entre Colón y Morón

Colón busca la recuperación recibiendo al escolta Deportivo Morón por la fecha 28 de la zona A de la Primera Nacional

Colón afronta este sábado una verdadera prueba de fuego recibiendo a Morón por la fecha 28 de la Zona A de la Primera Nacional, en un partido trascendental para recuperarse de la derrota ante Racing de Córdoba y, sobre todo, recortar distancias con los equipos que pelean arriba.