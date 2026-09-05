Colón afronta este sábado una verdadera prueba de fuego recibiendo a Morón por la fecha 28 de la Zona A de la Primera Nacional, en un partido trascendental para recuperarse de la derrota ante Racing de Córdoba y, sobre todo, recortar distancias con los equipos que pelean arriba.
El minuto a minuto del partido entre Colón y Morón
Colón busca la recuperación recibiendo al escolta Deportivo Morón por la fecha 28 de la zona A de la Primera Nacional
Por Ovación
5 de septiembre 2026 · 16:46hs
Formaciones de Colón y Morón
Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Ignacio Antonio y Federico Lértora; Julián Marcioni, Ignacio Lago y Franco García; Alan Bonansea. DT: Iván Delfino.
Morón: Julio Salvá; Emanuel Iñiguez, Braian Salvareschi, Emilio Lazza, Joaquín Livera; Santiago Kubiszyn, Mauro Burruchaga, Mariano Bíttolo; Gonzalo Berterame; Franco Fagundez y Mateo Levato. DT: Walter Otta.
Goles: PT 40' Mateo Levato (M) y 46' Gonzalo Berterame (M); y ST 6' Alan Bonansea (C).
Árbitro: Javier Delbarba.
Estadio: Brigadier López.