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El minuto a minuto del partido entre Colón y Morón

Colón busca la recuperación recibiendo al escolta Deportivo Morón por la fecha 28 de la zona A de la Primera Nacional

Ovación

Por Ovación

5 de septiembre 2026 · 16:46hs
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El minuto a minuto del partido entre Colón y Morón

UNO Santa Fe | José Busiemi
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Prensa Morón
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Colón afronta este sábado una verdadera prueba de fuego recibiendo a Morón por la fecha 28 de la Zona A de la Primera Nacional, en un partido trascendental para recuperarse de la derrota ante Racing de Córdoba y, sobre todo, recortar distancias con los equipos que pelean arriba.

Comenzó el partido: Colón ya juega contra Morón

Se puso en marcha en Santa Fe el duelo entre Colón y Morón por la fecha 28 de la zona A de la Primera Nacional.

2 minutos: Morón perdonó a Colón

Floja cobertura en defensa y Berterame dejó pasar una chance clara para que Morón pegue primero ante Colón.

8 minutos: Morón, mejor que Colón en el inicio

Morón dominaba la pelota y las acciones en el arranque del partido ante un tibio Colón por el momento.

10 minutos: aplausos para Lionel Messi

El partido en el Brigadier se despide para el reconocimiento a Lionel Messi, que decidio retirarse de la Selección.

17 minutos: Colón no mejora y bajan los murmullos

Colón no hace pie y Morón es el que domina el juego, por lo que ya llegan las recriminaciones de la gente.

19 minutos: Colón avisó con Bonansea

Clarísima situación de gol para Colón, que empieza a salir del pozo y acomoda las cosas contra Morón. Crece Franco García.

26 minutos: Colón necesita más a Lago

Por ahora Colón apuesta a otros recursos mientras Nacho Lago todavía no hace pie ante Morón.

35 minutos: Bonansea tuvo otra vez el gol para Colón

Ahora sí apareció Lago por la izquierda y asistió a Bonansea, pero se topó con el arquero de Morón. Colón se acerca.

40 minutos: Morón pega primero ante Colón

Mal cobertura en el fondo y Levato marca el 1-0 de Morón ante Colón.

Final del primer tiempo: Colón pierde 2-0 ante Morón

Se fue el acto inicial en Santa Fe, donde Morón amplió la ventaje con Berterame 2-0 tras un error de Budiño en Colón. Reprobación de la gente.

Inició el segundo tiempo: Colón va por la remontada ante Morón

Se puso en marcha el complemento en Santa Fe, donde Delfino mete a Toledo y Garate en Colón buscando la remontada ante Morón, que gana 2-0.

2 minutos ST: Salvá impide el descuento de Colón

Colón salió con todo al complemento y el arquero de Morón aparece en toda su dimensión.

6 minutos ST: Colón llega al descuento ante Morón

García salió picante y asistió a Bonansea para marcar el descuento 2-1 para Colón ante Morón.

15 minutos ST: Colón presiona y Morón cambia

Producto por el avance de Colón, el DT de Morón empieza a mover el banco.

28 minutos ST: Colón se topa con un férreo Morón

Morón comenzó a enfriar el partido ante el avance de Colón. Gana 2-1 en Santa Fe. Salvá le tapó una clarísima a Toledo.

Formaciones de Colón y Morón

Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Ignacio Antonio y Federico Lértora; Julián Marcioni, Ignacio Lago y Franco García; Alan Bonansea. DT: Iván Delfino.

Morón: Julio Salvá; Emanuel Iñiguez, Braian Salvareschi, Emilio Lazza, Joaquín Livera; Santiago Kubiszyn, Mauro Burruchaga, Mariano Bíttolo; Gonzalo Berterame; Franco Fagundez y Mateo Levato. DT: Walter Otta.

Goles: PT 40' Mateo Levato (M) y 46' Gonzalo Berterame (M); y ST 6' Alan Bonansea (C).

Árbitro: Javier Delbarba.

Estadio: Brigadier López.

Colón Morón Primera Nacional
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