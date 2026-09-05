Se inauguró en Recreo el Centro de Tiro más moderno de América Latina

El Invencible Centro Internacional de Tiro Deportivo fue inaugurado en la ciudad de Recreo y cuenta con 80 líneas de tiro, tres canchas internacionales de escopeta y tecnología de última generación

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este sábado en Recreo el acto de inauguración del Invencible Centro Internacional de Tiro Deportivo, una infraestructura deportiva de características únicas en el país que se lucirá en los Juegos Suramericanos. Se trata del centro de tiro más moderno de la Argentina , con equipamiento y tecnología diseñados para el desarrollo de competencias de alto nivel.

En primer turno, el gobernador recordó que “cuando hace casi tres años atrás tomábamos la decisión de llevar adelante los Juegos Suramericanos en la provincia de Santa Fe no era un momento fácil, era desafío muy grande, porque la provincia no estaba pasando por un buen momento. Pero entendimos que con mucha determinación íbamos a poder dar una perspectiva de futuro y de contención a muchos jóvenes con los valores del deporte, que son los valores y el legado que van a dejar los Juegos Suramericanos”.

En esa misma línea, destacó que “la cultura del esfuerzo, del deporte, te forja para poder construir una sociedad mejor. Y eso es lo que nosotros entendimos en ese momento difícil de la historia de la provincia de Santa Fe, que lo íbamos a poder llevar adelante. Y hoy estamos inaugurando infraestructura deportiva en toda la provincia, que nos van a convertir en la capital nacional del deporte, y a nivel internacional también, porque tenemos la mejor infraestructura deportiva de nuestro país y de muchos lugares de América Latina”.

El más moderno de América Latina

Pullaro destacó la eficiencia del Estado para llevar adelante las diferentes obras que se inauguran para los Juegos, y expresó que el de Recreo será “el Centro de Tiro más moderno de América Latina”, que permitirá además que “pueda venir mucha gente de la provincia y del país a hacer eventos deportivos. Eso también es una oportunidad para el turismo deportivo, para que florezca nuestra hotelería, nuestra gastronomía, para que muchos vecinos y vecinas encuentren una oportunidad laboral y sea un legado que quede en esta ciudad y en esta región”.

El nuevo escenario será una de las sedes de los Juegos Suramericanos 2026, del 12 al 26 de septiembre, y recibirá a los atletas que participarán de las pruebas de tiro deportivo durante la competencia. Su infraestructura fue diseñada bajo estándares internacionales y contempla espacios para distintas modalidades, desde rifle y pistola hasta las disciplinas de escopeta.

La jornada también contó con la presencia de los ministros Fabián Bastia (Gobierno e Innovación Pública), Victoria Tejeda (Igualdad y Desarrollo Humano), Pablo Cococcioni (Justicia y Seguridad), y Pablo Olivares (Economía); el senador provincial por el departamento La Capital, Julio Garibaldi; los intendentes de Recreo y Santa Fe, Omar Colombo y Juan Pablo Poletti, respectivamente; el secretario de Obras Públicas, Marcelo Pascualón; subsecretario de Arquitectura de la provincia, Lucas Condal; entre otras autoridades, y la participación de representantes del Renar y de deportistas destacados del tiro argentino, entre ellos los olímpicos Alexis Eberhardt y Amelia Fourne.

Un escenario preparado para la alta competencia

El Invencible Centro Internacional de Tiro Deportivo fue diseñado para recibir competencias de distintas modalidades. Cuenta con 80 líneas de tiro: 30 de 10 metros, 20 de 25 metros y 30 de 50 metros.

A esto se suman tres campos de escopeta destinados a las disciplinas Skeet y Trap. El predio tiene además capacidad para 448 espectadores sentados y sectores destinados a deportistas, delegaciones, autoridades, prensa y público.

El acto contó con Alliana Volkart, medallista de los Juegos Odesur 2018 y participante de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. La deportista, oriunda de San Carlos, acompañó el desarrollo de la inauguración.

Entre los protagonistas de la jornada también estuvieron Alexis Eberhardt y Amelia Fourne, ambos representantes olímpicos, quienes participaron de las actividades previstas durante la apertura.

Una obra pensada para después de los Juegos

El proyecto fue concebido para continuar en funcionamiento una vez finalizada la competencia internacional y contempla futuras ampliaciones tanto en las líneas de tiro como en los campos destinados a las disciplinas de escopeta.

En ese sentido, la obra forma parte de uno de los principales legados de Santa Fe 2026: la infraestructura construida y renovada para recibir a los atletas. La Provincia lleva adelante una inversión de más de 90 millones de dólares en obras vinculadas a los Juegos, con 75 millones de dólares de financiamiento externo otorgado por CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), además de aportes del Tesoro provincial.

La intervención alcanzó también al entorno del predio, con calles internas, drenaje, pavimentación, alumbrado, veredas, senderos peatonales, estacionamientos y espacios verdes.

Además, se incorporaron losetas podotáctiles para mejorar la accesibilidad y nueva infraestructura eléctrica, redes de agua y cloaca e iluminación deportiva preparada para las exigencias de la alta competencia.

Recreo se prepara para recibir a los atletas

Con la inauguración del Invencible Centro Internacional de Tiro Deportivo, Recreo queda listo para recibir una de las disciplinas que formarán parte de Santa Fe 2026. Los Juegos Suramericanos reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 43 deportes y más de 60 disciplinas en las tres ciudades sede.

Durante los días de competencia, el nuevo escenario de Recreo será el punto de encuentro para las pruebas de tiro deportivo, en una disciplina que tendrá así un espacio especialmente preparado para el alto rendimiento.

Para la localidad, la apertura representa además la incorporación de un escenario que permanecerá después de los Juegos y que podrá ser utilizado para nuevas competencias y para el crecimiento del tiro deportivo en la región.