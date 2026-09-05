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El gobierno de Santa Fe elogió el nuevo Régimen Penal Juvenil: "Se terminó la impunidad"

La provincia celebró la implementación de la ley nacional que redujo la edad de punibilidad a los 14 años.

5 de septiembre 2026 · 17:06hs
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El gobierno de Santa Fe elogió el nuevo Régimen Penal Juvenil: Se terminó la impunidad

Prensa diputado Federico Angelini

El secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Federico Angelini, dijo este sábado que "se terminó la impunidad" con el nuevo Régimen Penal Juvenil de Argentina. Así se anotó entre los primeros funcionarios del gobierno de Santa Fe que ponderaron la baja de la edad de imputabilidad a 14 años.

"La ley es para proteger a las víctimas, no a los delincuentes, aunque a algunos no les guste", afirmó el funcionario con respecto a los cambios que entraron en vigencia a seis meses de la reforma aprobada en el Congreso. La principal modificación consiste en reducir el límite para dictar condenas y otras medidas judiciales por delitos, que previamente era de 16 años.

Una vez más, el dirigente del PRO se mostró conforme con los términos de la normativa que impulsaron los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados. A continuación, hizo referenecia a su gestión anterior en el Ministerio de Seguridad Nacional y citó una de las consignas predilectas para definir sus lineamientos políticos: "Acá, el que las hace, las paga".

¿Qué dijo Federico Angelini?

"Hoy se terminó la impunidad, entró en vigencia el Régimen Penal Juvenil", aseveró el exlegislador provincial en redes sociales. De esta manera ratificó la postura que ya había fijado el gobernador Maximiliano Pullaro en cuanto a los términos de la ley nacional 27.801.

Angelini planteó que la reforma es el punto final de "la historia de un Estado que les daba a bandas y delincuentes la excusa de la edad para robar, matar y arruinarle la vida a la gente". Antes de la aprobación en el Congreso, el jefe de la Casa Gris se había pronunciado en términos similares. "Una persona que comete un delito de estas características, sabe lo que está haciendo", le dijo a La Capital en febrero.

La senadora nacional por la ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, también defendió la baja de la edad de imputabilidad en Argentina. A la hora de analizar los cambios, este sábado comentó: "Durante años, los delincuentes menores tuvieron impunidad. Hoy empieza a cambiar".

La ex ministra de Seguridad Nacional consideró que la reforma aporta "una pizca de la justicia que nunca van a tener las víctimas y sus familias". Cabe recordar que la legisladora fue una de las principales impulsoras de la aprobación definitiva tras la media sanción de la Cámara de Diputados.

¿Qué cambia en Santa Fe con el nuevo Régimen Penal Juvenil?

La provincia ya cuenta con herramientas propias de justicia penal juvenil y con establecimientos destinados al alojamiento de adolescentes. Ahora deberá aplicar el nuevo régimen nacional y definir, caso por caso, qué respuesta corresponde. La ley no establece que todos los adolescentes acusados de un delito vayan presos. Por el contrario, prevé distintas medidas y reserva la privación de la libertad para determinadas situaciones.

En Santa Fe, se utilizará un sistema escalonado para los adolescentes que deban cumplir una medida privativa de la libertad. El primer nivel será el arresto o prisión domiciliaria, con controles específicos y la posibilidad de utilizar dispositivos electrónicos de monitoreo. Es la alternativa de menor intensidad dentro de las medidas que implican una restricción de la libertad.

El segundo escalón estará conformado por los Establecimientos de Puertas Abiertas. Allí, los adolescentes podrán permanecer alojados bajo un régimen institucional, pero sin las características propias de una cárcel. El objetivo es que el alojamiento se realice con acompañamiento y bajo el cuidado de personal civil.

El tercer nivel estará destinado a los casos más graves. Se trata de los Centros Especializados de Responsabilidad Penal Juvenil (Cerpj), establecimientos de puertas cerradas y con mayores condiciones de seguridad. La estructura busca que un adolescente acusado de un delito de menor gravedad no reciba la misma respuesta que otro involucrado en un hecho violento o de extrema gravedad.

Régimen Penal Juvenil Santa Fe imputabilidad
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