Simerians festeja 20 años junto al metal en Tribus

Simerians se presentará en Tribus Club de Arte el sábado 5 de septiembre a las 2. Como bandas invitadas estarán Bandera de Guerra, Toxodon y Sala 6. Las entradas están a la venta a través de Ticketway y en boletería de Tribus.

Con veinte años de trayectoria ininterrumpida, SIMERIANS continúa proyectándose hacia el futuro con la misma intensidad que marcó sus comienzos, consolidando un legado construido sobre la perseverancia y la constante evolución artística.

La banda de death metal progresivo y thrash/death melódico ha forjado una sólida trayectoria a lo largo de veinte años de actividad ininterrumpida. Desde sus comienzos, distinguiéndose por combinar la agresividad y contundencia del metal extremo con la complejidad técnica del metal progresivo y la fuerza melódica del thrash/death moderno.