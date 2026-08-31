Con veinte años de trayectoria ininterrumpida, SIMERIANS continúa proyectándose hacia el futuro con la misma intensidad que marcó sus comienzos, consolidando un legado construido sobre la perseverancia y la constante evolución artística.
Simerians festeja 20 años junto al metal en Tribus
Simerians se presentará en Tribus Club de Arte el sábado 5 de septiembre a las 2. Como bandas invitadas estarán Bandera de Guerra, Toxodon y Sala 6. Las entradas están a la venta a través de Ticketway y en boletería de Tribus.
La banda de death metal progresivo y thrash/death melódico ha forjado una sólida trayectoria a lo largo de veinte años de actividad ininterrumpida. Desde sus comienzos, distinguiéndose por combinar la agresividad y contundencia del metal extremo con la complejidad técnica del metal progresivo y la fuerza melódica del thrash/death moderno.
Puntos de venta:
Tribus Club de Arte | República de Siria 3572
NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637
NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780
NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091
NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980
NEXON Paraná | Urquiza 1031
Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453
Draxxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446
Toselli Hogar Rafaela | Blvd Lehmann 359
ONLINE : www.ticketway.com.ar
VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161