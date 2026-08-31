Uno Santa Fe | Escenario | Tribus Club de Arte

Simerians festeja 20 años junto al metal en Tribus

Simerians se presentará en Tribus Club de Arte el sábado 5 de septiembre a las 2. Como bandas invitadas estarán Bandera de Guerra, Toxodon y Sala 6. Las entradas están a la venta a través de Ticketway y en boletería de Tribus.

31 de agosto 2026 · 11:47hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Simerians festeja 20 años junto al metal en Tribus

Con veinte años de trayectoria ininterrumpida, SIMERIANS continúa proyectándose hacia el futuro con la misma intensidad que marcó sus comienzos, consolidando un legado construido sobre la perseverancia y la constante evolución artística.

La banda de death metal progresivo y thrash/death melódico ha forjado una sólida trayectoria a lo largo de veinte años de actividad ininterrumpida. Desde sus comienzos, distinguiéndose por combinar la agresividad y contundencia del metal extremo con la complejidad técnica del metal progresivo y la fuerza melódica del thrash/death moderno.

Puntos de venta:

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453

Draxxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446

Toselli Hogar Rafaela | Blvd Lehmann 359

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

Tribus Club de Arte Santa Fe
Noticias relacionadas
Conociendo Rusia presenta Mateo en HUB, un show íntimo y ambicioso

Conociendo Rusia presenta "Mateo" en HUB, un show íntimo y ambicioso

Midachi regresa para una despedida histórica

Midachi regresa para una despedida histórica

Martín Bossi en los estudios de UNO 106.3

Martín Bossi, antes de llegar a Santa Fe: "Hacer reír hoy es un acto de rebeldía"

Alejandro Stoessel, papá de Tini, protagonizó un momento de tensión con periodistas

Alejandro Stoessel, papá de Tini, les habría tirado piedras a periodistas

Lo último

El video de despedida de Leo Messi de la Selección

El video de despedida de Leo Messi de la Selección

Los números que deja Messi en la Selección: 207 partidos, 125 goles y seis títulos

Los números que deja Messi en la Selección: 207 partidos, 125 goles y seis títulos

Las Leonas llegaron al país tras la histórica conquista en el Mundial de hockey

Las Leonas llegaron al país tras la histórica conquista en el Mundial de hockey

Último Momento
El video de despedida de Leo Messi de la Selección

El video de despedida de Leo Messi de la Selección

Los números que deja Messi en la Selección: 207 partidos, 125 goles y seis títulos

Los números que deja Messi en la Selección: 207 partidos, 125 goles y seis títulos

Las Leonas llegaron al país tras la histórica conquista en el Mundial de hockey

Las Leonas llegaron al país tras la histórica conquista en el Mundial de hockey

Echeverri dejará el Manchester City y jugará en el Benfica a préstamo

Echeverri dejará el Manchester City y jugará en el Benfica a préstamo

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección: Me vacié, ya no tengo más para dar

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección: "Me vacié, ya no tengo más para dar"

Ovación
Lionel Messi anunció su retiro de la Selección: Me vacié, ya no tengo más para dar

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección: "Me vacié, ya no tengo más para dar"

Los números que deja Messi en la Selección: 207 partidos, 125 goles y seis títulos

Los números que deja Messi en la Selección: 207 partidos, 125 goles y seis títulos

El video de despedida de Leo Messi de la Selección

El video de despedida de Leo Messi de la Selección

Leo Madelón deberá meter mano más de la cuenta en Unión

Leo Madelón deberá meter mano más de la cuenta en Unión

Histórica victoria de Mariano Navone ante Djokovic en el US Open

Histórica victoria de Mariano Navone ante Djokovic en el US Open

Policiales
Madrugada de fuego en Santa Fe: bomberos sofocaron un incendio que destruyó cuatro casas en un pasillo de Bº Nueva Pompeya.

Madrugada de fuego en Santa Fe: bomberos sofocaron un incendio que destruyó cuatro casas en un pasillo de Bº Nueva Pompeya.

Esperanza: aprehendieron a un hombre acusado de golpear a su expareja en un contexto de violencia de género

Esperanza: aprehendieron a un hombre acusado de golpear a su expareja en un contexto de violencia de género

Violento robo en barrio San Lorenzo: atacaron a dos menores con una piedra y un cuchillo

Violento robo en barrio San Lorenzo: atacaron a dos menores con una piedra y un cuchillo

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Conociendo Rusia presenta Mateo en HUB, un show íntimo y ambicioso

Conociendo Rusia presenta "Mateo" en HUB, un show íntimo y ambicioso

Midachi regresa para una despedida histórica

Midachi regresa para una despedida histórica

Simerians festeja 20 años junto al metal en Tribus

Simerians festeja 20 años junto al metal en Tribus