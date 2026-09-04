Barrio Ciudadela: otra vez pirómanos incendiaron un auto que estaba estacionado en la calle

Esta madrugada de viernes, alrededor de las 3.30, un automóvil que estaba estacionado en la vía pública fue incendiado por autores que hasta el momento no fueron identificados

Esta madrugada de viernes, alrededor de las 3.30 , un automóvil que estaba estacionado en la vía pública fue incendiado por autores que hasta el momento no fueron identificados . El hecho ocurrió en la zona de Regis Martínez y pasaje Paraguay , en barrio Ciudadela de la ciudad de Santa Fe.

Oficiales del Comando Radioeléctrico fueron comisionados por la central de emergencias 911 a partir de un aviso sobre un vehículo que estaba en llamas. Al llegar al lugar, observaron un automóvil envuelto en fuego sobre calle Regis Martínez, unos metros hacia el este de la intersección con pasaje Uruguay.

Ante esta situación, los agentes comunicaron la novedad a la central 911 y solicitaron la presencia de la Agrupación Bomberos Zapadores.

El propietario dormía y fue alertado por los vecinos

Minutos después, alrededor de las 3.45, arribó al lugar personal de Bomberos Zapadores, que logró sofocar el foco ígneo y realizó las tareas correspondientes.

Mientras los bomberos trabajaban en el lugar, se presentó ante los policías un hombre de 29 años, quien manifestó ser el propietario del vehículo incendiado, un Volkswagen Bora 1.8 Turbo de color gris oscuro.

El hombre relató que se encontraba durmiendo cuando escuchó los gritos de los vecinos, quienes lo alertaban sobre lo que estaba ocurriendo. Al despertarse, además, advirtió que tenía varias llamadas perdidas en su teléfono celular. Inmediatamente salió de su vivienda y constató que su automóvil estaba envuelto en llamas.

Según manifestó ante los investigadores, no sospecha de ninguna persona en particular y desconoce cómo se inició el incendio.

Peritajes de la Policía de Investigaciones

Tras el ataque incendiario, los agentes informaron lo ocurrido a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, desde donde se comunicó la situación al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial ordenó una serie de medidas para intentar determinar quiénes fueron los responsables del hecho.

Entre ellas, dispuso que se identifique a los vecinos que puedan aportar información como testigos, además de constatar la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en la zona que pudieran haber registrado el momento del ataque.

También se ordenó el secuestro de las imágenes de interés y la realización de los peritajes criminalísticos de rigor.

Los trabajos fueron realizados por Bomberos Zapadores y por agentes especializados del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

Por el momento, la investigación continúa y la atribución delictiva fue calificada provisoriamente como daño, mientras se intenta determinar quiénes fueron los autores del incendio y cuáles fueron las circunstancias en las que se produjo.

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