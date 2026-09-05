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Todo el color de los hinchas de Colón para el partido crucial ante Morón

Los hinchas de Colón volvieron a ponerse color y pasión a la previa del partido determinante ante Morón. Las mejores postales

Ovación

Por Ovación

5 de septiembre 2026 · 16:50hs
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Todo el color de los hinchas de Colón para el partido crucial ante Morón

UNO Santa Fe | José Busiemi

Había algo distinto en el aire desde varias horas antes del partido. Colón y Deportivo Morón no jugaban solamente por tres puntos: el cruce entre el Sabalero y uno de los protagonistas de la pelea de arriba convirtió al Brigadier López en el escenario de una verdadera final. Y la gente entendió el mensaje.

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Desde temprano, los alrededores del estadio comenzaron a teñirse de rojo y negro. La tradicional previa volvió a tener su lugar, con grupos de hinchas que se juntaron para compartir la espera, comer algo, tomar unos mates y vivir esas horas que, para el hincha de fútbol, también forman parte del partido.

Otros eligieron llegar sobre la hora, pero con la misma ilusión. De a poco, las calles fueron quedando tomadas por camisetas, banderas y familias que caminaban rumbo al estadio con una certeza: había que estar.

La importancia del rival potenciaba todavía más la expectativa. Morón llegaba a Santa Fe como escolta de Ferro y por encima de Colón en la tabla, por lo que el duelo tenía ese condimento especial de los partidos en los que un triunfo vale doble: suma para uno y, al mismo tiempo, frena a un rival directo.

Por eso el Brigadier volvió a ser punto de encuentro para el pueblo sabalero. El equipo necesitaba una respuesta dentro de la cancha, pero afuera la respuesta ya estaba dada. Las tribunas comenzaron a poblarse mucho antes del inicio y el rojo y negro volvió a dominar cada rincón del estadio. Banderas, camisetas, bombos y cánticos fueron construyendo el clima de una tarde que tenía todos los ingredientes de una jornada especial.

El apoyo también tuvo un significado particular después de la derrota ante Racing de Córdoba. Colón necesitaba volver a ganar para mantenerse prendido en la pelea y la gente volvió a decir presente en un momento en el que el equipo necesitaba sentir el respaldo. UNO Santa Fe estuvo en el Brigadier López para contar y mostrar todo lo que dejó la previa, desde las calles y la llegada de los hinchas hasta el ingreso al estadio.

Las fotos de los hinchas de Colón

Colón Morón hinchas
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