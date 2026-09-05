Ceres: cayó un vendedor barrial de drogas y le secuestraron marihuana, dinero y una pistola

Los pesquisas secuestraron 170 gramos de marihuana, $200.000 en efectivo, teléfonos celulares, una balanza digital y una pistola de aire comprimido. El fiscal del MPA Emiliano Odriozola ordenó que el hombre continuara privado de su libertad

Los elementos secuestrados en la ciudad de Ceres

Este viernes, en la ciudad de Ceres , departamento San Cristóbal , pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) ejecutaron dos allanamientos en el marco de una investigación por una presunta infracción a la Ley Provincial de Microtráfico de Santa Fe N.º 14.239 .

Los procedimientos fueron realizados por agentes de la PDI Distrito San Cristóbal , a partir de una investigación desarrollada durante varias semanas y ordenada por el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Emiliano Odriozola , de la Unidad Fiscal de Investigación de Microtráfico.

Como resultado de los operativos fue aprehendido el principal investigado por la presunta comercialización de estupefacientes.

Los elementos secuestrados

Tras la aprehensión, los investigadores realizaron requisas en los dos inmuebles allanados y revisaron los distintos ambientes en busca de elementos que pudieran aportar evidencia a la causa.

Durante los procedimientos secuestraron 170 gramos de marihuana, tanto en forma de sustancia vegetal disgregada como de cogollos.

Además, los agentes incautaron:

Una balanza digital .

Tres teléfonos celulares .

$200.000 en efectivo .

Una pistola de aire comprimido calibre 4,5 milímetros.

Todos los elementos fueron puestos bajo estricta cadena de custodia para preservar su valor probatorio dentro de la investigación.

El fiscal ordenó que continuara detenido

Los agentes de la PDI comunicaron los resultados de los allanamientos a la Jefatura de la fuerza, que posteriormente informó al fiscal Emiliano Odriozola, de la Unidad Fiscal de Investigación de Microtráfico del MPA.

El funcionario judicial ordenó que el hombre aprehendido continuara privado de su libertad. También dispuso que fuera trasladado para una revisión física en Medicina Legal, que se realizara su identificación y que posteriormente quedara alojado en una dependencia policial de Orden Público.

En tanto, la atribución delictiva provisoria quedó encuadrada como tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en el marco de la Ley Provincial de Microtráfico N.º 14.239.

La investigación continúa bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación para determinar el alcance de la presunta actividad de venta de drogas y establecer si existen otras personas vinculadas al hecho.