Angola le pagó a la AFA para jugar contra Argentina en noviembre

2 de noviembre 2025 · 14:21hs
Argentina jugará un único amistoso en la última fecha FIFA de 2025 y será ante Angola, que pagó cerca de 12 millones de dólares para asegurarse el partido. El encuentro tendrá lugar el viernes 14 de noviembre en Luanda y se convertirá en el cierre del año para la Selección de Lionel Scaloni antes del Mundial.

Angola aseguró el partido ante Argentina, con Messi

La AFA recibió múltiples propuestas de federaciones africanas interesadas en enfrentar al vigente campeón del mundo, pero solo Angola aceptó las exigencias económicas. Según Sport News Africa, el pago rondó los 12 millones de dólares y tuvo una cláusula central: la convocatoria de Lionel Messi y minutos en cancha para el capitán argentino, con el objetivo de garantizar la venta total de entradas.

El duelo todavía no tiene horario confirmado, aunque desde Argentina buscan una franja que permita una buena audiencia televisiva a nivel local. Debido a la diferencia de cuatro horas, la intención es que se juegue en un horario que permita ver el partido cerca de las 20 en el país, a pesar de tratarse de una jornada laboral.

El amistoso se disputará en el marco de las celebraciones por la independencia de Angola y apunta a un estadio colmado con 48 mil personas. Otras selecciones africanas rechazaron organizar el encuentro por los altos costos solicitados por la AFA, pero Angola avanzó con la oferta para contar con Messi y las principales figuras del campeón mundial.

