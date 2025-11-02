Deportivo Madryn barrió a Gimnasia (J) y jugará con Morón en las semis del Reducido Deportivo Madryn logró su clasificación a las semifinales del Reducido de la Primera Nacional tras imponerse por 1-0 ante Gimnasia (J). Fue 4-0 en el global 2 de noviembre 2025 · 19:26hs

Deportivo Madryn logró su clasificación a las semifinales del Reducido de la Primera Nacional tras imponerse por 1-0 ante Gimnasia (J). El encuentro se disputó en el estadio Abel Sastre, consolidando al equipo en la búsqueda del segundo ascenso a la Liga Profesional.

El único tanto del partido fue anotado por Luis Silba a los 36 minutos del primer tiempo. La victoria en casa reafirmó la ventaja obtenida previamente por el Aurinegro, que se benefició de un 3-0 otorgado por el Tribunal de Disciplina a raíz de la suspensión del partido de ida. Este antecedente estableció una base favorable para el encuentro decisivo.

Con una actuación colectiva considerada sólida y el respaldo de su público, el equipo dirigido por Leandro Gracián aseguró su lugar entre los cuatro conjuntos que continúan en carrera en el certamen. La comunidad patagónica sigue de cerca el desempeño del equipo. Formaciones de Deportivo Madry y Gimnasia (J) Deportivo Madryn: Yair Bonnín; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Santiago Postel, Diego Martínez; Bruno Pérez, Abel Bustos, Diego Crego, Nazareno Solís; Ezequiel Montagna, Luis Silba. DT: Leandro Gracián. Gimnasia de Jujuy: Milton Álvarez; Bruno Palazzo, Guillermo Cosaro, Nicolas Dematei, Jesús Endrizzi; Joaquín Trasante, Hugo Soria, Francisco Maidana, Gustavo Fernández;Cristian Menéndez, Alejandro Quintana. DT: Matías Módolo. Gol, PT: 36m Luis Silba (DM). Cambios, PT: 40m Francisco Molina x Trasante (G)y Santiago Camacho x Maidana (G). ST: 10m Maximiliano Casa x Menéndez (G); 18m Nicolás Mana x Montagna (DM) y Thiago Nicolás x Pérez (DM); 31m Germán Rivero x Silba (DM) y Bautista Cascini x Bustos (DM). Amarillas, PT: 13m Menéndez (G), 44m Camacho (G); ST: 41m Perales (G). Árbitro: Fabrizio Llobet. Estadio: Abel Sastre.