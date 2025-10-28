Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

La Policía de Investigaciones detuvo a un hombre de 32 años acusado de matar al joven operador de FM Chalet en diciembre de 2023. El crimen ocurrió en el Fonavi San Jerónimo

El hombre fue detenido tras un allanamiento en barrio Centenario, el mismo lugar donde sucedió el crimen

Tras casi dos años de investigación , la Policía de Investigaciones (PDI) Región I logró detener al principal sospechoso del homicidio de Julián Exequiel Acosta , el joven operador de FM Chalet asesinado en diciembre de 2023 en el barrio Centenario

El procedimiento se concretó este martes a primera hora de la mañana , en el marco de un allanamiento realizado en uno de los departamentos de la manzana 4° del Fonavi San Jerónimo , detrás de la tribuna sur de la cancha de Colón . En el lugar fue aprehendido un hombre de 32 años , identificado como T. M. E. , acusado de ser el presunto autor del crimen de Acosta.

Durante la irrupción participó el Grupo de Acción Táctica (GAT) de la Unidad Regional XV San Jerónimo de la Policía de Santa Fe, en apoyo a los investigadores de la PDI.

detenido homicidio operador FM Chalet Centenario Después de 22 meses de investigación detuvieron al presunto autor del crimen de Julián Acosta de 27 años, operador de una radio FM del barrio San Lorenzo gentileza

El crimen de Julián Acosta

El homicidio ocurrió el 23 de diciembre de 2023, minutos antes de las 17, en la manzana 3° del Fonavi San Jerónimo. Según la investigación, Acosta, de 27 años, fue atacado a tiros con el objetivo de robarle el teléfono celular. Recibió un disparo en la axila izquierda, que impactó en su corazón.

Vecinos del barrio escucharon los disparos y los gritos de auxilio, y fueron quienes alertaron a la central de emergencias 911. Personal de la Subcomisaría 1ª del barrio Centenario llegó rápidamente al lugar, preservó la escena y convocó a una ambulancia del SIES 107, que trasladó a la víctima al hospital José María Cullen.

En el nosocomio público, los médicos del shockroom de Emergentología constataron que Acosta presentaba una herida de bala con ingreso por la axila y dirección al corazón. Fue intubado, transfundido y derivado de urgencia al quirófano central, donde finalmente falleció durante la operación, pese a los esfuerzos de los profesionales por salvarle la vida.

Investigación y seguimiento

Desde el primer momento, los pesquisas de Homicidios y del área Científica de la PDI trabajaron en el relevamiento de testigos y cámaras de seguridad de la zona. Esas pruebas, sumadas a tareas de inteligencia y peritajes balísticos, fueron fundamentales para reconstruir el hecho y señalar al presunto homicida.

Tras 22 meses de investigación ininterrumpida, el fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) dispuso el allanamiento y detención del sospechoso, quien ahora será imputado por el delito de homicidio calificado.

El detenido T. M. E. permanecerá bajo custodia policial, a disposición de la Fiscalía de Homicidios, que en las próximas horas definirá la fecha de la audiencia imputativa.

• LEER MÁS: Emboscaron y asesinaron a un hombre de un tiro en el corazón en el Fonavi del barrio Centenario