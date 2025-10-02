Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Uno Santa Fe | Escenario | Rosario

SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE | DESDE LAS 14:30 HS / HIPÓDROMO DE ROSARIO (PARQUE INDEPENDENCIA, ROSARIO)

Ya son muchos los que dicen YO VOY y en sólo 30 días van a vivir un encuentro imperdible en la 6ta edición del #FestivalBandera. Cientos de músicos y miles de personas de todo el país ya son parte.

No te quedes afuera y súmate vos también! #YoVoy

2 de octubre 2025 · 00:50hs
CONSEGUÍ TUS ENTRADAS CON DECUENTO EN:

Venta online por www.tuentrada.com (link en perfil) Con VISA de Banco Santa Fe, accedés a 9 cuotas sin interés

Venta física con descuento en Amadeus (Córdoba 1369 - L.9) (sólo efectivo)

El Festival Bandera se prepara para volver a encender a Rosario en una jornada única que ya es un clásico de la agenda nacional. El sábado 1 de noviembre el Hipódromo de Rosario será escenario de una nueva edición que reunirá a miles de personas para celebrar la música en vivo con algunos de los artistas más importantes de la escena.

Este año, la grilla está encabezada por Divididos , Babasonicos, El Kuelgue y Juanes, junto a referentes de distintas generaciones como El Plan de la Mariposa, Cruzando el Charco, Conociendo Rusia, Yami Safdie, Gauchito Club, 1915, Piti Fernández y muchos más. Una combinación de talentos locales, nacionales e internacionales que confirma al Bandera como uno de los festivales más destacados del país.

A un mes de la cita, la expectativa es enorme y el público ya se está asegurando su lugar en una experiencia que reúne música, cultura y comunidad. Con un line up de renombre y más de 20 artistas en escena, las entradas resultan una oportunidad única y accesible para disfrutar de todo un día de festival en pleno corazón de Rosario.

El Festival Bandera es mucho más que música: es encuentro, es identidad y es motor cultural y económico para la región. Año tras año crece en convocatoria y propuestas, consolidándose como un evento indispensable para quienes aman la música en vivo.

BABASONICOS | DIVIDIDOS | JUANES | EL KUELGUE | DEEP DISH | EL PLAN DE LA MARIPOSA | YAMI SAFDIE | CRUZANDO EL CHARCO | CONOCIENDO RUSIA | KOINO YOKAN| GAUCHITO CLUB | 1915 | PITI FERNANDEZ | KILLER BURRITOS | MARTTEIN | UN MUERTO MAS | SOFIA MORA | JUANA ROZAS | JAZE | CABEZAS DE REMOLINO | RYAN | SOLCA | CREMA

El sábado 01 de noviembre, Rosario volverá a estar en lo más alto del plano nacional con la 6ta edición del festival que llegó para hacer historia.

Las entradas pueden conseguirse de manera on line a través de tuentrada.com con tarjetas de todos los bancos y en 9 cuotas sin interés para clientes Visa del Banco Santa Fe. De manera presencial y en efectivo se venden en Amadeus (Córdoba 1369 local 9).

Mucho más que un Festival de música:

El FESTIVAL BANDERA es un evento único en el país. Definitivamente instalado como uno de los festivales de música más importantes de la agenda nacional, el BANDERA es mucho más que eso: es también una usina que genera un gran impacto cultural y económico en toda la región.

Con la visita de miles de personas que vienen para disfrutar del evento y el trabajo que genera a miles de personas de la región, el FESTIVAL BANDERA es uno de los hitos indispensables de la ciudad que es cuna del rock nacional.

Embed - Festival Bandera 2024 - Aftermovie Oficial

Rosario Festival Bandera
