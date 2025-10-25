Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en pleno temporal en Santa Fe

Uno Santa Fe | Policiales | policías

El trabajo de parto de una mujer de 42 años se adelantó en su vivienda en barrio Santa Rosa de Lima en la madrugada del viernes, en medio de una intensa tormenta. Ante la emergencia, la intervención de los oficiales Carmen Loseco y Franco Gamarra, fue crucial para facilitar el nacimiento de la niña.

25 de octubre 2025 · 11:50hs
Este viernes por la noche una mujer en barrio Santa Rosa de Lima pidió ayuda al 911 porque su hermana embarazada había comenzado con los trabajos de parto. Al lugar llegaron dos policías, asistieron a la mujer y llevaron adelante el nacimiento de la bebé.

El suceso ocurrió en la noche de este viernes, cuando las condiciones meteorológicas en la ciudad y la región litoral eran adversas, con fuertes precipitaciones y ráfagas de viento. Minutos antes de la medianoche, una llamada ingresó al 911 solicitó la urgente presencia policial en una vivienda de barrio Santa Rosa de Lima, en Aguado y Monseñor Zazpe. La comunicante informó que una mujer de 42 años, en la etapa final de su embarazo, había comenzado con el trabajo de parto.

Los oficiales Carmen Loseco y Franco Gamarra, del Comando Radioeléctrico capitalino, se dirigieron inmediatamente al lugar en un patrullero. Al ingresar a la vivienda, encontraron a la parturienta en el baño. Mientras esperaban la llegada de una ambulancia del SIES 107, el nacimiento se precipitó.

Bajo las instrucciones que recibieron por teléfono desde la central de emergencias, los dos policías y la hermana de la mujer asistieron el parto, logrando recibir a la niña. Los oficiales se encargaron de asegurar el cordón umbilical de la recién nacida, siguiendo los protocolos indicados.

Traslado y buen estado de salud tras el parto

Poco después, arribó una médica del SIES 107, quien constató el buen estado de salud tanto de la madre como de la bebé. Ambas fueron trasladadas al hospital José María Cullen, donde quedaron internadas en la sala de Neonatología para un control y seguimiento riguroso. Madre e hija se encuentran fuera de peligro.

La Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe fue informada sobre la destacada actuación de los oficiales en este momento crucial. La novedad fue comunicada a la fiscalía de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Carmen Loseco y Franco Gamarra recibieron felicitaciones por su desempeño y celeridad por parte de la jefatura capitalina y provincial de la Policía de Santa Fe, así como del Ministerio de Justicia y Seguridad.

