La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros Los Mutantes del Paraná se presentarán en Tribus Club de Arte el viernes 31 de octubre en el marco del ciclo La Casa Invita. La entrada es libre y gratuita. 27 de octubre 2025 · 11:29hs

Los Mutantes del Paraná llegan al Trasnoche de Tribus el viernes 31 de octubre a las 23.59 hs, en el marco del ciclo La Casa Invita, con entrada libre y gratuita.

Los Mutantes del Paraná, un monstruo folk de seis cabezas nacido a orillas del río en el 2011, que supo crear un sonido ecléctico. Los instrumentos empapados de folklore y armonías litoraleñas chocan con sonidos rockeros, respaldados por una sección rítmica palpitante en un paisaje sonoro estridente. Es un sonido que exige ser escuchado en vivo, una potente mezcla de instrumentos clásicos y sonidos digitales que explotan los sentidos.

Los Mutantes del Paraná vuelven a tocar en los escenarios luego de varios años. Durante este tiempo estuvimos trabajando con intensidad para darle forma a un show único, con composiciones nuevas y una formación que mantiene la esencia mutante pero que al mismo tiempo deja su impronta en esta nueva etapa. Es el regreso de una banda que no vuelve igual, sino más viva y transformada. Poseen cuatro discos editados: El Entrerriano (2013); Noctámbulo (2015); Vivo (2017) y Atacama (2018).