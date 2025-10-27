Uno Santa Fe | Escenario | Tribus

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

Los Mutantes del Paraná se presentarán en Tribus Club de Arte el viernes 31 de octubre en el marco del ciclo La Casa Invita. La entrada es libre y gratuita.

27 de octubre 2025 · 11:29hs
La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

Los Mutantes del Paraná llegan al Trasnoche de Tribus el viernes 31 de octubre a las 23.59 hs, en el marco del ciclo La Casa Invita, con entrada libre y gratuita.

Los Mutantes del Paraná, un monstruo folk de seis cabezas nacido a orillas del río en el 2011, que supo crear un sonido ecléctico. Los instrumentos empapados de folklore y armonías litoraleñas chocan con sonidos rockeros, respaldados por una sección rítmica palpitante en un paisaje sonoro estridente. Es un sonido que exige ser escuchado en vivo, una potente mezcla de instrumentos clásicos y sonidos digitales que explotan los sentidos.

Los Mutantes del Paraná vuelven a tocar en los escenarios luego de varios años. Durante este tiempo estuvimos trabajando con intensidad para darle forma a un show único, con composiciones nuevas y una formación que mantiene la esencia mutante pero que al mismo tiempo deja su impronta en esta nueva etapa. Es el regreso de una banda que no vuelve igual, sino más viva y transformada.

Poseen cuatro discos editados: El Entrerriano (2013); Noctámbulo (2015); Vivo (2017) y Atacama (2018).

Tribus Tribus Club de Arte
Noticias relacionadas
Indios se presentará en Tribus Club de Arte el sábado 8 de noviembre 

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

la banda sinfonica municipal presenta el concierto 120º aniversario bajo las estrellas

La Banda Sinfónica Municipal presenta el "Concierto 120º aniversario bajo las estrellas"

Lo último

Atlético de Madrid y una visita de riesgo frente al Betis

Atlético de Madrid y una visita de riesgo frente al Betis

Boca visita a Barracas Central obligado a no perder para meterse en playoffs

Boca visita a Barracas Central obligado a no perder para meterse en playoffs

Hernán Indiecito Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Hernán "Indiecito" Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Último Momento
Atlético de Madrid y una visita de riesgo frente al Betis

Atlético de Madrid y una visita de riesgo frente al Betis

Boca visita a Barracas Central obligado a no perder para meterse en playoffs

Boca visita a Barracas Central obligado a no perder para meterse en playoffs

Hernán Indiecito Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Hernán "Indiecito" Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Batacazo de LLA en provincia de Buenos Aires: Santilli le ganó por menos de un punto a Taiana

Batacazo de LLA en provincia de Buenos Aires: Santilli le ganó por menos de un punto a Taiana

Kevin De Bruyne sufrió una grave lesión y no jugará hasta 2026

Kevin De Bruyne sufrió una grave lesión y no jugará hasta 2026

Ovación
La sangría no se detiene: cuántos técnicos dejaron su cargo en el año tras la salida de Kily González de Platense

La sangría no se detiene: cuántos técnicos dejaron su cargo en el año tras la salida de Kily González de Platense

Hernán Indiecito Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Hernán "Indiecito" Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Unión, expectante: en Perú se insiste en el interés de Alianza Lima por Junior Marabel

Unión, expectante: en Perú se insiste en el interés de Alianza Lima por Junior Marabel

El posteo de Colapinto tras otra decepcionante actuación en México

El posteo de Colapinto tras otra decepcionante actuación en México

Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

Policiales
Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Escenario
Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"