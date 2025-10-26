Uno Santa Fe | Policiales | frigorífico

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Una mujer del barrio San Martín fue aprehendida. Dijo que no podía dormir por el ruido constante de los motores del local. La Fiscalía le imputó el delito de daño.

Juan Trento

26 de octubre 2025 · 09:58hs
El frigorífico esta ubicado en el barrio San Martín 

Durante la madrugada de este sábado, pasadas las 1.50, una mujer fue detenida por la Policía luego de arrojar pintura amarilla contra la fachada del Frigorífico Don Juan, ubicado en calle Espora al 4400, en el barrio San Martín.

La protagonista del hecho admitió haber sido la autora del ataque y justificó su accionar diciendo que estaba “molesta por el ruido permanente de los motores” del establecimiento, que le impedían descansar.

Denuncia y procedimiento policial

El incidente fue advertido por vecinos que realizaron llamados a la central de emergencias 911, alertando sobre ruidos molestos y una posible confrontación en la zona.

Minutos más tarde, oficiales de Orden Público y de Cuerpos de la Policía capitalina arribaron al lugar. Allí entrevistaron al sereno del frigorífico, quien relató que una vecina había salido de su vivienda y arrojado pintura amarilla sobre la fachada del local, dejando el frente cubierto de manchas y salpicaduras.

Confesión y secuestro de pruebas

La mujer, que todavía se encontraba en las inmediaciones, reconoció su responsabilidad y explicó los motivos de su enojo. Ante esto, los uniformados procedieron a su aprehensión y al secuestro de dos tarros de pintura amarilla utilizados en el ataque.

Intervención judicial

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio intervención al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Por disposición del fiscal, la mujer continuó privada de su libertad, fue identificada y se le formó causa como presunta autora del delito de daño.

frigorífico pintura mujer
