Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Las bandas Gauchito Club y 1915 tocarán en Santa Fe, el viernes 31 de octubre, en Tribus , a partir de las 21 horas. Las entradas ya están disponibles a través de Ticketway.com y la fecha busca convertirse en uno de los eventos más destacados de la escena independiente en la región.

En diálogo exclusivo con UNO , Gabriel Nazar, cantante y productor de Gauchito Club, destacó la importancia de Santa Fe y del litoral en la trayectoria de la banda. “ Santa Fe y Rosario ocupan un lugar muy importante. Tenemos familia en Rosario y cada vez que tocamos en Tribus son fechas muy especiales. El lugar nos fascina y la provincia es preciosa. Siempre es un lujo volver y sentir el cariño del público ”, contó.

Gauchito Club llega a la ciudad tras un año consagratorio, que incluyó un show agotado en el mítico Estadio Obras de Buenos Aires y presentaciones exitosas en distintos puntos del país y en el exterior. Su música se caracteriza por la fusión de géneros como cumbia, rock, funk, tango, electrónica y trap, lo que genera un repertorio diverso que logra conectar con públicos de todas las edades. Por su parte, 1915 acaba de presentar su quinto disco, Ceremonia, un trabajo que marca un salto artístico en la historia de la banda.

Sobre la identidad de Gauchito Club, Nazar remarcó que sus letras buscan transmitir la esencia del barrio, la naturalidad y las emociones universales. “Escribir es muy natural. Cuando compongo, busco describir sensaciones y experiencias para que la gente se sienta parte de nuestras canciones. La banda funciona como un vocero popular, con mucho de libertad, familia, amigos y reconciliación con la naturaleza. Queremos despertar la sensibilidad del público y que cada persona pueda sentirse protagonista del show”, afirmó.

El músico también hizo hincapié en la importancia del escenario como espacio de expresión. “En vivo es donde se refleja la esencia de la banda: la energía, la expresión y el disfrute que compartimos con la gente. Son momentos efímeros, pero intensos. Cada show es un fragmento de tiempo en el que buscamos dar lo mejor y transmitir alegría, emoción y complicidad”, explicó.

Respecto al repertorio del show en Santa Fe, Nazar adelantó que el público podrá vivir “un viaje musical muy diverso, con momentos festivos y jocosos, y otros más poéticos y sensibles. Habrá cumbia, baladas y canciones poéticas que hablan de nostalgia, recuerdos y amores perdidos. La idea es generar una experiencia que haga sentir, emocione y haga bailar a todos”.

Sobre la creación de canciones como Movimiento Astral y Vulnerable, el cantante contó que surgen de un proceso que mezcla composición, arreglos y producción colaborativa.

“Musicalmente, los temas se construyen poco a poco. Busco acordes, melodías y letras que luego se ensamblan con la banda para generar un paisaje sonoro que conecte con la gente. Cada canción tiene un trabajo minucioso para que la experiencia en vivo sea potente y auténtica”, concluyó.

Así, a lo largo de los años, Gauchito Club se consolidó como una banda referente de la música independiente argentina, con discos como Guandanara, El Camino de la Libertad y Vulnerable, que muestran su evolución artística y la amplitud de su sonido.