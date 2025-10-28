El regreso más esperado vuelve a emocionar a miles de fanáticos que cantaron y lloraron con los himnos de toda una generación. Santa Fe será parte de este regreso histórico el próximo 7 de noviembre en el Estadio del Club Unión.
Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe
ERREWAY se presentará en el Estadio del Club Unión el viernes 7 de noviembre a las 21 hs. Las ÚLTIMAS ENTRADAS están a la venta a través de Mundo Ticket. Adquirí tu entrada en tres cuotas sin interés con Tarjeta Visa Naranja X.
Se viene una noche única en Santa Fe Desde que anunciaron su regreso, Erreway no ha dejado de sorprender: con cada fecha suman más hitos, agotando recintos en Chile, Uruguay, Ecuador, Perú, Italia, España, Chipre y Grecia, y ahora iniciando su esperado recorrido por Argentina.
La gira por nuestro país comenzará el viernes 7 de noviembre en Santa Fe en el Club Unión, continuando por Rosario el 9 de noviembre en el Metropolitano. Después pasarán por Tucumán el 6 de diciembre en el Central Córdoba y finalmente llegarán a La Plaza de la música en Córdoba el 13 de diciembre.
Hasta el momento, ya llevaron sus increíbles canciones a Chile, Uruguay, Ecuador, Perú, Italia, España, Chipre y Grecia. Un retorno más que esperado La banda que marcó a toda una generación celebró su regreso en un Movistar Arena colmado el viernes 29 de agosto,donde Camila, Benjamín y Felipe repasaron sus grandes himnos junto a miles de fanáticos en una noche cargada de emoción y nostalgia.
El show incluyó la participación especial de Lali en “Cosas Buenas” y el anuncio de una novena función en Buenos Aires, además de una gira que comenzará el viernes 7 de noviembre en el Estadio del Club Unión, y además los llevará a Córdoba, Rosario y Tucumán. Este reencuentro histórico con el público argentino llega después de una gira internacional arrolladora que agotó todas sus presentaciones y superó los 300.000 tickets vendidos en distintos países.
Ahora, además de su serie de conciertos en Buenos Aires, Erreway se prepara para llevar su música a nuevas ciudades del país, reafirmando que el fenómeno sigue más vivo que nunca. Puntos de venta MUNDO TICKET