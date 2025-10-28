Uno Santa Fe | Escenario | Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

ERREWAY se presentará en el Estadio del Club Unión el viernes 7 de noviembre a las 21 hs. Las ÚLTIMAS ENTRADAS están a la venta a través de Mundo Ticket. Adquirí tu entrada en tres cuotas sin interés con Tarjeta Visa Naranja X.

28 de octubre 2025 · 00:38hs
El regreso más esperado vuelve a emocionar a miles de fanáticos que cantaron y lloraron con los himnos de toda una generación. Santa Fe será parte de este regreso histórico el próximo 7 de noviembre en el Estadio del Club Unión.

Se viene una noche única en Santa Fe Desde que anunciaron su regreso, Erreway no ha dejado de sorprender: con cada fecha suman más hitos, agotando recintos en Chile, Uruguay, Ecuador, Perú, Italia, España, Chipre y Grecia, y ahora iniciando su esperado recorrido por Argentina.

La gira por nuestro país comenzará el viernes 7 de noviembre en Santa Fe en el Club Unión, continuando por Rosario el 9 de noviembre en el Metropolitano. Después pasarán por Tucumán el 6 de diciembre en el Central Córdoba y finalmente llegarán a La Plaza de la música en Córdoba el 13 de diciembre.

Hasta el momento, ya llevaron sus increíbles canciones a Chile, Uruguay, Ecuador, Perú, Italia, España, Chipre y Grecia. Un retorno más que esperado La banda que marcó a toda una generación celebró su regreso en un Movistar Arena colmado el viernes 29 de agosto,donde Camila, Benjamín y Felipe repasaron sus grandes himnos junto a miles de fanáticos en una noche cargada de emoción y nostalgia.

El show incluyó la participación especial de Lali en “Cosas Buenas” y el anuncio de una novena función en Buenos Aires, además de una gira que comenzará el viernes 7 de noviembre en el Estadio del Club Unión, y además los llevará a Córdoba, Rosario y Tucumán. Este reencuentro histórico con el público argentino llega después de una gira internacional arrolladora que agotó todas sus presentaciones y superó los 300.000 tickets vendidos en distintos países.

Ahora, además de su serie de conciertos en Buenos Aires, Erreway se prepara para llevar su música a nuevas ciudades del país, reafirmando que el fenómeno sigue más vivo que nunca. Puntos de venta MUNDO TICKET

