Se puso en marcha el Campeonato Argentino Juvenil M17 con una victoria de Santa Fe

El seleccionado de la Unión Santafesina de Rugby arrancó con una victoria ante Los Doguitos en Córdoba en la primera fecha de la competencia oficial de la UAR

2 de noviembre 2025 · 09:24hs
El Campeonato Argentino Juvenil M17 2025 puso primera. Se disputó la jornada inaugural este sábado en diferentes puntos del país para darle inicio a un torneo relevante para el rugby de base nacional que reúne a los mejores jugadores menores de 17 años.

La próxima fecha se disputará el sábado 8 de noviembre, mientras que del 16 al 23 de noviembre se disputarán la tercera, cuarta y quinta jornada en lo que se conoce como Concentrado, el cual se disputará íntegramente en la ciudad de San Juan.

El representativo de la Unión Santafesina de Rugby, que tiene como head coach a Gregorio Favre, tuvo un buen comienzo en la competencia organizada por la Unión Argentina. En cancha de Córdoba Athletic, en barrio Jardín Espinoza, se impuso a Los Doguitos de la Unión Cordobesa de Rugby por 47 a 31 bajo el arbitraje del misionero Leandro Peker.

Posteriormente, el sábado 8 de noviembre, en la segunda fecha, la USR recibirá a la Unión de Rugby del Alto Valle. Luego de estas dos primeras jornadas, el Argentino Juvenil proseguirá en San Juan, bajo la denominación Formato Concentrado, y habrá tres días de competencia (16, 19 y 23 de noviembre) en San Juan Rugby Club. Allí, la USR se medirá con Buenos Aires.

Los resultados de la primera fecha del Campeonato Argentino Juvenil 2025:

Zona Campeonato:

Alto Valle 0-42 Buenos Aires (Zona 1)

Cordobesa 31-47 Santafesina (Zona 1)

Salta 22-45 Rosario (Zona 2)

Tucumán 41-31 Cuyo (Zona 2)

Zona Ascenso:

Oeste 24-24 Entrerriana (Zona 3)

Sanjuanina 38-24 Nordeste (Zona 3)

Uruguay 29-0 Chile (Zona 4)

Mar del Plata 72-7 Santiagueña (Zona 4)

Segunda Fecha: Sábado 2 de Noviembre:

Zona Campeonato:

Santafesina v Alto Valle (16)

Buenos Aires v Cordobesa (se jugará el 7 de noviembre a las 19:00 h)

Rosario v Tucumán (16)

Cuyo v Salta (14.30

Campeonato Argentino Unión Santafesina Rugby
