Unión pelea arriba: así está ahora la tabla de la zona A en el Clausura

Boca le ganó de visitante a Estudiantes y volvió a cambiar el escenario en la zona A del Clausura, donde ahora Unión es segundo, pese a tener los mismos puntos

El triunfo agónico de Boca ante Estudiantes por 2-1 en La Plata le dio un nuevo giro a la Zona A del Torneo Clausura . Con ese resultado, el Xeneize alcanzó la línea de Unión , pero lo superó por diferencia de gol , quedando como líder momentáneo a falta de dos fechas para el cierre de la fase regular.

El Xeneize se impuso sobre la hora en un partido clave y ahora mira a todos desde arriba, con 23 puntos y un saldo de gol de +12 contra el +7 del Tate, que venía ocupando el primer puesto tras su gran victoria ante Newell’s en Rosario.

El nuevo orden en la tabla genera expectativa para lo que ocurra este lunes, cuando Central Córdoba reciba a Racing desde las 19. Si el Ferroviario logra quedarse con los tres puntos, será el único puntero de la zona, desplazando tanto a Boca como a Unión.

De esta manera, el cierre de la fase de grupos promete ser apasionante, con varios equipos peleando no solo por la clasificación a los playoffs, sino también por terminar en lo más alto de la tabla.

Así está la zona A del Clausura: Unión pelea arriba