Godoy Cruz y San Martín (J) empataron y no encuentran alivio en la lucha por no descender

Godoy Cruz, con el debut del DT Omar Asad, empató 0-0 con San Martín (SJ) en el estadio Feliciano Gambarte y siguen complicados en la permanencia

Godoy Cruz , con el debut del DT Omar Asad, empató 0-0 con San Martín (SJ) en el estadio Feliciano Gambarte, por la fecha 14 del Clausura . Repartieron puntos en un duelo que estaba atravesado por la necesidad de sumar de a tres en la lucha por escapar del descenso en la Tabla Anual.

Con un Feliciano Gambarte colmado, plagado de ilusiones por quedarse con el clásico cuyano, el partido comenzó con mucha enjundia y empuje por parte de ambas parcialidades, mendocina y sanjuanina.

A los 14 minutos del primer tiempo, Godoy Cruz tuvo la primera ocasión de convertir con un taco cruzado de Agustín Auzmendi que se fue apenas desviado del arco de Matías Borgogno. La respuesta de San Martín de San Juan fue un cabezazo de Horacio Tijanovich que contuvo Franco Petroli.

Un córner le dio al Tomba otra chance marcar con un derechazo de Facundo Altamira que finalmente quedó en las manos de Borgogno a los 30 minutos de juego. Tres minutos después, los corazones bodegueros se paralizaron con una atajada en la línea de Franco Petroli que contuvo el cabezazo letal de Tomás Lecanda.

A los 40 minutos, Godoy Cruz marcó tal vez el gol más gritado de los últimos tiempos, por el peso de relevancia del mismo. Morán pasó al ataque y conectó con Andino para que éste enviara el centro al área donde ya esperaba Agustín Auzmendi para cabecear y desgarrar las gargantas tombinas en un solo grito. Para lamento de todo el pueblo bodeguero, el tanto fue anulado a instacias del VAR por offside de Andino.

El complemento arrancó con vértigo para el local. A los 4 minutos, Altamira desbordó por derecha y Daniel Barrea ensayó una chilena que se fue desviada del arco de Borgogno. La aproximación pudo haber sido mejor aprovechada dado que dos futbolistas de Godoy Cruz ingresaban de frente por la medialuna.

Un Godoy Cruz con menos ritmo que en el primer tiempo, pero con la intención de ir a buscarlo, tuvo la oportunidad con un centro para Auzmendi que tenía destino de gol cuando Diego González terminó frustrando el intento. La chance fallida despertó el "Movete Tomba, movete" ante el correr de los minutos y la necesidad de ganar.

Instantes después, Daniel Barrea comandó una contra que terminó con Altamira mano a mano frente al arquero de San Martín de San Juan. Jaurena no solo llegó para cortar con lo justo al 41 del Expreso sino que el futbolista de Godoy Cruz le cometió falta a Borgogno y fue amonestado. Toda la acción quedó invalidada por posición adelantada.

