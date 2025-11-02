Crimen en barrio Barranquitas: un hombre fue asesinado y dos resultaron heridos en un ataque a balazos

Uno Santa Fe | Policiales | barrio Barranquitas

Ocurrió este domingo por la tarde en la esquina de Perón y pasaje Leiva. La víctima fatal fue identificada como Hugo Hernán Albornoz, de 47 años. Los heridos, José Luis Gutiérrez y Matías Albornoz, fueron trasladados al hospital Cullen

2 de noviembre 2025 · 21:03hs
Un violento tiroteo ocurrido este domingo por la tarde en el barrio Barranquitas de la ciudad de Santa Fe dejó como saldo un hombre muerto y otros dos heridos de bala. El hecho tuvo lugar en las inmediaciones de avenida Juan Domingo Perón y pasaje Leiva, donde vecinos denunciaron haber escuchado múltiples disparos de arma de fuego.

Minutos después del aviso al 911, llegaron al lugar oficiales del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría 6ª, quienes hallaron a tres hombres tirados en la calle, todos con heridas de bala.

El médico del SIES 107 constató que uno de ellos estaba sin vida, identificado luego como Hugo Hernán Albornoz, de 47 años. Los otros dos heridos fueron identificados como José Luis Gutiérrez, de 27, y Matías Albornoz, de 32, quienes fueron trasladados de urgencia en ambulancias al hospital José María Cullen.

En el nosocomio, los médicos del área de emergencias determinaron que Matías Albornoz presentaba una fractura de peroné producto de un balazo en la pierna, mientras que Gutiérrez tenía un impacto de arma de fuego en la pierna izquierda.

Un ataque a mansalva

Según las primeras investigaciones, los tres hombres se encontraban en el interior de una vivienda cuando otro individuo armado irrumpió en el lugar y comenzó a dispararles a mansalva, provocando la muerte de Hugo Albornoz y heridas en los otros dos.

Efectivos de Orden Público y de Cuerpos de la policía capitalina preservaron la escena del crimen hasta la llegada de los peritos del área Científica y de la División Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI). Los agentes relevaron cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona, que podrían aportar imágenes clave para identificar al atacante.

En el lugar fueron secuestradas numerosas vainas servidas calibre 9 milímetros, compatibles con un arma de guerra.

Intervención judicial

El caso quedó a cargo del fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, Andrés Marchi, quien dispuso la realización de un informe médico sobre los heridos y ordenó el traslado del cuerpo de la víctima a la morgue judicial para la correspondiente autopsia.

Además, el fiscal solicitó la identificación de testigos y la revisión de las cámaras de seguridad del sector.

