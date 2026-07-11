El Himno volvió a emocionar: el conmovedor momento antes de Argentina-Suiza

Como en cada presentación de la Selección en la Copa del Mundo 2026, la interpretación del Himno Nacional Argentino fue uno de los momentos más emotivos de la previa del duelo ante Suiza por los cuartos de final. El aliento de los hinchas se hizo sentir con fuerza en Kansas City.

Antes de que comenzara a rodar la pelota en el cruce entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, el protagonismo volvió a ser para uno de los momentos más esperados por los hinchas: la entonación del Himno Nacional Argentino.

En un Arrowhead Stadium de Kansas City colmado de público, los miles de simpatizantes albicelestes volvieron a hacerse sentir y acompañaron la interpretación oficial con un emotivo canto a capela que retumbó en cada rincón del estadio.

Una previa cargada de emoción con el himno antes de Argentina - Suiza

Como sucedió en cada presentación de la Selección durante la Copa del Mundo, el himno se convirtió en un momento especial tanto para los futbolistas como para los hinchas.

[DEPORTES] Una marea celeste y blanca acompaña a la Selección en el Mundial: así sonó el Himno de Argentina. pic.twitter.com/gmT7VDLSDF https://t.co/kkrMl8NDFS — ElCanciller.com (@elcancillercom) July 12, 2026

Mientras sonaban las estrofas, las cámaras enfocaron a los protagonistas, que entonaron la canción patria con visible emoción, conscientes de que se trataba de un partido decisivo en la búsqueda de un nuevo título mundial.

Al frente del equipo, Lionel Messi volvió a vivir el momento con la concentración que lo caracteriza, acompañado por el resto del plantel dirigido por Lionel Scaloni, que cantó mirando hacia las tribunas repletas de banderas argentinas.

El apoyo incondicional de los hinchas de Argentina

Una vez más, la hinchada argentina dijo presente en gran número y convirtió la previa del encuentro en una verdadera fiesta.

El tradicional "¡oh, oh, oh!" que suele acompañar el tramo final del Himno volvió a escucharse con fuerza, generando un clima de emoción que terminó de alimentar la ilusión de todo un país antes del inicio de un partido trascendental.

Como ya es una costumbre en este Mundial, el Himno Nacional volvió a regalar una de las imágenes más conmovedoras de la jornada, con la comunión entre los jugadores y los hinchas como antesala de otro desafío en el camino hacia el gran sueño de conquistar la Copa del Mundo.