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El minuto a minuto de la Argentina ante Suiza en el Mundial

La Selección Argentina empata ante Suiza, por 1-1 en el Arrowhead Stadium de Kansas. Alexis Mac Allister (PT 9') abrió la cuenta, y lo empardó Sow (ST 22').

Ovación

Por Ovación

11 de julio 2026 · 22:02hs
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El minuto a minuto de la Argentina ante Suiza en el Mundial

El minuto a minuto de la Argentina ante Suiza en el Mundial

El minuto a minuto de la Argentina ante Suiza en el Mundial

El minuto a minuto de la Argentina ante Suiza en el Mundial

La Selección Argentina ya afronta un nuevo desafío en el Mundial 2026 ante Suiza, con quien empata 1-1. Alexis Mac Allister de cabeza (PT9') abrió la cuenta para la Scaloneta, y lo empardó Sow (ST 22'). El partido se juega en el Arrowhead Stadium de Kansas, y en semifinales espera Inglaterra.

Arrancó el partido en Kansas

La Argentina ya busca su lugar en semifinales, ante Suiza, en Kansas. El las semis del Mundial espera Inglaterra.

PT 9' ¡¡¡Gol de Argentina!!!

Alexis Mac Allister de cabeza abre el marcador ante Suiza para la Scaloneta que se mete en semifinales del Mundial.

¡Final del primer tiempo en Kansas!

La Selección le gana a Suiza con un gol de cabeza de Mac Allister y se mete en las semifinales de la Copa del Mundo.

¡Arrancó el segundo tiempo en Kansas!

La Selección le gana a Suiza por 1-0 con un cabezazo de Mac Allister y por los cuartos de final de la Copa del Mundo.

ST 22' Gol de Suiza

Sow anota el empate ante la Argentina 1-1 en Kansas por los cuartos de final del Mundial.

Síntesis de Argentina y Suiza

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Suiza: Gregor Kobel; Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Denis Zakaria, Remo Freuler, Granit Xhaka, Fabian Rieder; Ruben Vargas, Breel Embolo y Dan Ndoye. DT: Murat Yakin.

Datos del partido

Estadio: Arrowhead Stadium, Kansas.

Árbitro: Joao Pinheiro (Portugal).

Argentina Suiza Mundial
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