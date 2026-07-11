La Selección Argentina ya afronta un nuevo desafío en el Mundial 2026 ante Suiza, con quien empata 1-1. Alexis Mac Allister de cabeza (PT9') abrió la cuenta para la Scaloneta, y lo empardó Sow (ST 22'). El partido se juega en el Arrowhead Stadium de Kansas, y en semifinales espera Inglaterra.
El minuto a minuto de la Argentina ante Suiza en el Mundial
La Selección Argentina empata ante Suiza, por 1-1 en el Arrowhead Stadium de Kansas. Alexis Mac Allister (PT 9') abrió la cuenta, y lo empardó Sow (ST 22').
Por Ovación
11 de julio 2026 · 22:02hs
Síntesis de Argentina y Suiza
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
Suiza: Gregor Kobel; Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Denis Zakaria, Remo Freuler, Granit Xhaka, Fabian Rieder; Ruben Vargas, Breel Embolo y Dan Ndoye. DT: Murat Yakin.
Datos del partido
Estadio: Arrowhead Stadium, Kansas.
Árbitro: Joao Pinheiro (Portugal).