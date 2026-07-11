El minuto a minuto de la Argentina ante Suiza en el Mundial

La Selección Argentina empata ante Suiza, por 1-1 en el Arrowhead Stadium de Kansas. Alexis Mac Allister (PT 9') abrió la cuenta, y lo empardó Sow (ST 22').

La Selección Argentina ya afronta un nuevo desafío en el Mundial 2026 ante Suiza, con quien empata 1-1. Alexis Mac Allister de cabeza (PT9') abrió la cuenta para la Scaloneta, y lo empardó Sow (ST 22'). El partido se juega en el Arrowhead Stadium de Kansas, y en semifinales espera Inglaterra.