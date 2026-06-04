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Arruabarrena aparece como candidato para volver a dirigir a Boca

El Vasco Rodolfo Arruabarrena es el nombre que más seduce a Juan Román Riquelme para iniciar una nueva etapa tras la salida de Claudio Úbeda

4 de junio 2026 · 21:37hs
Rodolfo Arruabarrena tiene chances de volver a Boca.

Rodolfo Arruabarrena tiene chances de volver a Boca.

Rodolfo Arruabarrena se convirtió este jueves en el principal candidato de Juan Román Riquelme para asumir como nuevo entrenador de Boca, en reemplazo de Claudio Úbeda, luego de la eliminación en la Copa Libertadores y en medio de la búsqueda de un técnico para encarar el segundo semestre.

El Vasco pica en punta

El ex lateral izquierdo, identificado con la historia reciente del club, podría tener su segundo ciclo al frente del plantel profesional después de su paso entre 2014 y 2016, etapa en la que consiguió dos títulos locales.

La dirigencia xeneize analiza su perfil por el conocimiento del mundo Boca, su vínculo con la institución y la experiencia acumulada en el exterior durante los últimos años, principalmente en Medio Oriente.

Arruabarrena viene de dirigir al Al-Taawoun de Arabia Saudita, mientras que anteriormente tuvo pasos por Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Egipto, además de haber conducido al seleccionado emiratí durante el proceso previo al Mundial de Qatar 2022.

Su primera experiencia como técnico boquense dejó como saldo la obtención del campeonato local y la Copa Argentina 2015, aunque también quedó atravesada por eliminaciones dolorosas ante River en torneos internacionales.

Arruabarrena Boca Riquelme
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