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La Selección Argentina vuelve al país tras la final del Mundial: ¿cuándo y a qué hora llega?

La actuación de la Selección Argentina en el Mundial llegó con la caída ante España en la final y ya se espera la vuelta del plantel con un gran recibimiento

19 de julio 2026 · 20:30hs
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La Selección Argentina vuelve al país tras la final del Mundial: ¿cuándo y a qué hora llega?

La participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026 llegó a su fin este domingo con la derrota frente a España en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y ya se espera la vuelta del plantel, con un gran recibimiento del público.

Sin demasiado tiempo para el descanso, la delegación albiceleste emprenderá el regreso al país en las próximas horas. El equipo dirigido por Lionel Scaloni partirá este mismo domingo por la noche desde el área de Nueva York, una vez finalizados los compromisos protocolares posteriores al encuentro decisivo.

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Preparan el operativo de seguridad en Argentina

Funcionarios del Gobierno Nacional y el porteño ya diagraman el operativo de seguridad para el recibimiento del plantel apenas llegue a Ezeiza, ya que más allá de la derrota, se espera un estruendoso y multitudinario recibimiento.

En ese sentido, Ciudad y Nación aguardan lo que resuelvan los jugadores de la Selección junto con el entrenador Scaloni y el presidente de la AFA, Claudio Tapia.

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"La idea es que cuando lleguen a Ezeiza sean trasladados en helicópteros, ya sea de la Policía Federal, de la Policía de la Ciudad o de otra fuerza, para no repetir el caos que se generó en 2022 cuando intentaron llegar en micro. Todavía no sabemos a qué lugar irían los jugadores porque depende de ellos. Las opciones son Casa Rosada, como ya lo había anticipado el presidente Javier Milei, el Campo Argentino de Polo o donde se hizo la exhibición del piloto Franco Colapinto en Avenida del Libertador y República de la India", sostuvo a NA un vocero del Ejecutivo nacional.

De esta manera, funcionarios libertarios y porteños aguardan por la decisión del plantel para terminar de diagramar el operativo de seguridad.

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