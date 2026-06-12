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Asoma una nueva jornada en ambos estamentos del Regional del Litoral

CRAI recibirá a Gimnasia de Rosario, y Santa Fe RC visitará a Rowing en Paraná, en cumplimiento de la 8° fecha del Top 10 del Torneo Regional del Litoral.

12 de junio 2026 · 17:53hs
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Santa Fe Rugby y CRAI jugarán frente a Rowing y GER respectivamente en la 8° fecha del TRL.

Santa Fe Rugby y CRAI jugarán frente a Rowing y GER respectivamente en la 8° fecha del TRL.

La semana pasada la región fue acaparada por el clásico entre Santa Fe RC y CRAI en Sauce Viejo, y ahora es el turno del derby rosarino en Fisherton, el que animarán Jockey con Duendes con el arbitraje del santafesino Facundo Gorla. Los representantes santafesinos se medirán con rivales de fuste, que siempre complican, sin importar la condición.

Los Gitanos se medirán con GER, y el Santa cruzará el Túnel Subfluvial para enfrentar al remero paranaense. En el ascenso, Universitario de Santa Fe será anfitrión de la fusión de San Nicolás, y La Salle Jobson viajará al sur provincial para jugar con Los Pampas de Rufino.

Jornada de alto voltaje en el Regional

La ovalada regional se prepara para vivir una jornada de altísimo voltaje. El Torneo Regional del Litoral (TRL) pondrá en marcha un nuevo capítulo de sus competencias que promete empezar a perfilar los lotes de vanguardia de cara a la etapa de definiciones.

En cuanto al Top 10 de Primera División, el octavo episodio del certamen estará completamente eclipsado por un choque con una historia inmensa: en las canchas de Fisherton, Jockey Club de Rosario recibirá la visita de Duendes. Este partidazo se disputará en un horario especial a partir de las 17 horas y contará con el arbitraje del santafesino Facundo Gorla.

A la vera de la autopista, CRAI será anfitrión de Gimnasia y Esgrima de Rosario con el arbitraje del rosarino Juan Ignacio Vega. Los Gitanos formarán con Joaquín Beron, Facundo Garibay y José Canuto; Mariano Torres y Tomás Mufarrege; Santiago Carreras, Tomás Scheinder y Pablo Ferreyra; Justo González Viescas y Genaro Giombi; Mateo Fauda, Máximo Torres Jozami, Justo Barcojo, Iñaki Carreras y Juan Moretti.

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En barrio Las Delicias, los Cuervos se medir&aacute;n con Regatas & Belgrano de San Nicol&aacute;s en el ascenso.

En barrio Las Delicias, los Cuervos se medirán con Regatas & Belgrano de San Nicolás en el ascenso.

En la sección la Tortuguita, Santa Fe Rugby Club visitará al Paraná Rowing Club con el control del mendocino Francisco Nanclares. Los dirigidos por el Colo Carballo alistaran a: Francisco Duranda, José Carlos Milesi y Tomás García; Guillermo Botta (h) y Joaquín Correa; Andoni Alzugaray, Agustín Trossero y Manuel Iturraspe; Santiago Quirelli y Francisco Ávalos; Agustín Foradini, Marcos Erbetta, Valentín Fernández, Santiago Mendicino y Bautista Bejarano.

Además se medirán Universitario de Rosario con Old Resian (Federico Longobardi), y Jockey Club de Venado Tuerto se cruzará con Estudiantes de Paraná con el arbitraje del santafesino Joaquín Zapata. Las posiciones se encuentran de esta manera: Estudiantes 26, Duendes 25, Santa Fe Rugby 24, CRAI 22, Gimnasia y Esgrima (R) 20, Paraná Rowing y Jockey Club (R) 15; Universitario de Rosario, Jockey de Venado Tuerto y Old Resian 12.

En relación a la 7° fecha de la Segunda División, Universitario de Santa Fe será anfitrión de Regatas & Belgrano de San Nicolás con el control del entrerriano Fernando Sánchez Meade. La escuadra que tiene como entrenador a Mauro Aranda jugará con: Jorge Onorato, Renzo Carrara y Matías González; Gabriel Salas y Tomás Galeano; Víctor Redondo, Tobías Pantaleone y Laureano Olmos; Federico Bruzzone y Tomás Nuñez; Ian Dallaverde, Iván Dalmolín, Juan Fernández, Diego Durán e Ignacio Hass.

Por su parte, el puntero absoluto y único invicto, Logaritmo, intentará consolidar su gran presente en Ibarlucea cuando reciba a Tilcara (Lucas Palacios). En tanto, Provincial jugará con Caranchos (Carlos Poggi), Los Pampas de Rufino con La Salle Jobson (Pablo Solari), Gimnasia de Pergamino con Cha Roga (Joaquín Díaz), y CRAR de Rafaela con Alma Juniors de Esperanza con el seguimiento de Fernando De Feo.

Las posiciones se encuentran así: Logaritmo 29, Alma Juniors y Caranchos 25, CRAR de Rafaela 22, Provincial 21, Universitario de Santa Fe 20, Tilcara 14, Regatas & Belgrano de San Nicolás 11, Los Pampas de Rufino y La Salle Jobson 7; Gimnasia de Pergamino 2, Cha Roga 0.

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